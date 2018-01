Trump: Ne samo da sam jako pametan, ja sam genij. I to vrlo stabilan genij

Foto: Getty images

AMERIČKI predsjednik Donald Trump odbacio je danas izvještaje u kojima se propituje njegovo mentalno stanje. U nizu tvitova koje je objavio tijekom jutra Trump je sebe opisao kao "vrlo stabilnog genijalca".



"Sada kada se, nakon godine intenzivnih istraživanja, pokazalo da je ruska umiješanost u američke izbore totalna laž, demokrati i mainstream mediji počeli su vrištati o mojoj mentalnoj nestabilnosti i inteligenciji...", napisao je u jednom od tvitova Trump.

Now that Russian collusion, after one year of intense study, has proven to be a total hoax on the American public, the Democrats and their lapdogs, the Fake News Mainstream Media, are taking out the old Ronald Reagan playbook and screaming mental stability and intelligence..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2018

"Zapravo, kroz cijeli svoj život, moje dvije najveće prednosti su bile to što sam mentalno stabilan i, ono, jako pametan. Pokvarena Hillary Clinton također je pokušala igrati na tu kartu, a kao što svi znamo, to nije dobro završilo", napisao je u drugom.

....Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2018

"Od uspješnog biznismena, preko TV zvijezde, do predsjednika SAD-a (iz prvog pokušaja). Mislim da to ne znači da sam samo pametan, nego genij. I to vrlo stabilan genij", zaključio je Trump.

....to President of the United States (on my first try). I think that would qualify as not smart, but genius....and a very stable genius at that! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2018

Trumpova analiza samog sebe i svog mentalnog zdravlja dolazi nakon objave knjige Fire and Fury Michaela Wolffa, u kojoj se propituje njegova spremnost za obnašanje funkcije predsjednika. U knjizi je Trump opisan kao predsjednik koji niti zna, niti ga je briga za politiku i "ne shvaća koje su njegove obaveze ili njegova uloga". Upravo su objavljivanje te knjige njegovi odvjetnici bezuspješno pokušali zaustaviti.



Autor knjige: "Ovo bi moglo okončati Trumpov predsjednički mandat"



Novinar Michael Wolff, autor knjige koja oštro kritizira Donalda Trumpa, rekao je u intervjuu za BBC da bi njegova otkrića mogla okončati Trumpov mandat u Bijeloj kući.



Zaključci nastali na temelju izjava suradnika sadašnjeg američkog predsjednika prikupljeni u knjigu Fire and Fury: Inside the Trump White House (Vatra i bijes: unutar Trumpove Bijele kuće) govore da Trump nije sposoban obnašati dužnost i da je to sada prilično prihvaćeno stajalište.



"Mislim da je jedan od zanimljivih učinaka ove knjige do sada taj da je 'car gol'", rekao je Wolff u intervjuu.



"Svi govore - O, bože, znači istina je, car je gol"





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Čini se da priča koju sam ispričao prikazuje njegov (Trumpov) predsjednički mandat na način koji govori da on ne može obnašati tu dužnost", rekao je Wolff."Odjednom posvuda ljudi govore 'O, bože, znači istina je, car je gol.' To je pozadina percepcije i razumijevanja što će u konačnici okončati... ovaj predsjednički mandat", rekao je Wolff za BBC.Trump je odbacio navode iz knjige objavljene u petak kao gomilu "laži, krivih interpretacija i nepostojećih izvora".Knjiga donosi mračnu sliku Bijele kuće u kojoj osoblje ne radi svoj posao nego spletkari, a predsjednika svi pa i najbliži suradnici opisuju kao djetinjastu osobu i ismijavaju ga zbog nestručnosti i nesposobnosti da upravlja.Navode iz knjige odbacio je i Trumpov ministar vanjskih poslova Rex Tillerson koji je u petak navečer rekao da nikada nije sumnjao u mentalne sposobnosti Donalda Trumpa da obnaša predsjedničku dužnost.Trumpovi odvjetnici pokušali su bezuspješno zaustaviti objavu knjige koja sadrži bombastične informacije o njegovu mandatu i u kojoj se tvrdi da je Trump bio nepripremljen za predsjednika, da se ponaša poput djeteta i misli da se "sve mora vrtjeti oko njega".Wolff piše da je Trumpov tim bio šokiran i uplašen nakon izborne pobjede krajem studenoga 2016., da je Prva dama Melania u izbornoj noći lila suze od tuge, a Trump je bio bijesan što su najpoznatiji američki pjevači odbili nastupiti na njegovoj inauguraciji i da je sam za Bijelu kuću rekao da je "pomalo zastrašujuća".