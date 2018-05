Trump objavio kada i gdje će se sastati s Kimom

Foto: Hina/EPA



SASTANAK na vrhu između američkog predsjednika Donalda Trumpa i sjevernokorejskog vođe Kim Jong-una održat će se 12. lipnja u Singapuru, objavio je Trump na Twitteru.



Trump je u srijedu rekao da će za tri dana otkriti mjesto sastanka sa sjevernokorejskim čelnikom, ali da to neće biti u demilitariziranoj zoni.



U travnju je Trump naznačio da bi demilitarizirana zona bila odlično mjesto za samit s Kimom.



Također je rekao da strane razmatraju i druga mjesta za sastanke, uključujući Singapur.

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace!