Trump poručio da neće tolerirati visoke cijene nafte

AMERIČKI predsjednik Donald Trump kritizirao je Organizaciju zemalja izvoznica nafte (OPEC) zbog ograničenja opskrbe koje je podiglo cijene nafte, poručivši da se to "neće tolerirati".



"Čini se da u OPEC-u opet nešto izvode. Nafta je posvuda, rekordne količine, uključujući prepune brodove. Cijene nafte umjetno su jako visoke! To nije dobro i neće se tolerirati!" poručio je Trump na Twitteru.



Dužnosnici Bijele kuće nisu odmah bili dostupni za komentar o eventualnim potezima koje Trumpov kabinet planira poduzeti u vezi s naftom ili OPEC-om.



Cijene u padu



Prije predsjednikove poruke na Twitteru cijene nafte bile su u plusu, a potom su pale.



OPEC i skupina neovisnih proizvođača na čelu s Rusijom dogovorili su ograničenje opskrbe za 1,8 milijuna barela od početka prošle do kraja ove godine kako bi spustili zalihe u razvijenim zemljama na petogodišnji prosjek i poduprli cijene. U međuvremenu su signalizirali i spremnost na uspostavu mehanizama trajnije suradnje.



Danas su se sastali u Džedi kako bi raspravljali o provedbi sporazuma.Tom je prilikom ministar Ujedinjenih Arapskih Emirata Suhail Mohamed al-Mazrouei opovrgnuo Trumpovu ocjenu o visokim cijenama nafte, istaknuvši da članice OPEC-a i neovisni proizvođači korigiraju tržište u skladu sa svojom ulogom."Neću komentirati riječi (američkog) predsjednika, ali definitivno postupamo u skladu sa svojom ulogom korektora tržišta, a ono - kao što smo kazali - još nije uravnoteženo i mislim da ova grupa mora odraditi svoj posao i mi to i dalje činimo", istaknuo je Mazrouei.Članice OPEC-a sastat će se u lipnju u Beču kako bi definirale proizvodnu politiku.Vodeća izvoznica Saudijska Arabija priželjkuje rast cijena nafte prema 80 ili čak 100 dolara za barel, kazala su sredinom tjedna tri izvora u industriji.