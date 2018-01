Trump prijeti EU-u: "Europska unija je jako, jako nepravedna prema SAD-u"

Foto: Hina

AMERIČKI predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će odgovoriti Europskoj uniji zbog njezine "jako nepravedne" trgovinske politike prema Sjedinjenim Državama.

Trump je zatražio strožu provedbu trgovinskih pravila i prošli tjedan potpisao zakon o uvođenju 30-postotnih carina na uvozne solarne ploče.

"Imam puno problema s Europskom unijom"

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Imam puno problema s Europskom unijom i to bi se moglo pretvoriti u nešto jako veliko s tog stajališta, sa stajališta trgovine", rekao je u intervjuu za britansku televizijsku kuću ITV.

"Naši proizvodi ne mogu ući. To je jako, jako teško. A oni ipak šalju svoje proizvode nama, bez poreza, uz jako malo poreza. To je jako nepravedno."

"Oni uz to nisu jedini. Mogao bih imenovati mnoge zemlje i mjesta koja to čine. Ali Europska unija je jako, jako nepravedna prema Sjedinjenim Državama. I mislim da će to biti na njihovu štetu."