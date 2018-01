Trump proglašen najvećim neprijateljem slobode medija među svjetskim vođama

Foto: Hina

AMERIČKI Odbor za zaštitu novinara (CPJ) dodijelio je američkom predsjedniku "nagradu za napade na medije, ušutkavanje kritičara vlasti i slabljenje demokracije".

Organizacija CPJ sa sjedištem u New Yorku imenovala je američkog predsjednika Donalda Trumpa najvećim neprijateljem slobode medija od svih svjetskih vođa. CPJ je objavio da su mu "dodijelili nagradu namijenjenu vođama koji najviše napadaju medije i norme koje podržavaju slobodu medija".

Prema organizaciji, Trumpov najočitiji i najčešći prijestup je "zanemarivanje prvog amandmana državnog ustava do te mjere da su strane države usvojile njegovu poštapalicu 'lažne vijesti', kojom opisuje objavljene kritike".

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Trumpova "nagrada za lažne vijesti"

"Američki predsjednik zaslužio je najveću nagradu za sveukupni uspjeh u potkopavanju globalne slobode medija", objavio je CPJ u ponedjeljak, dodavši kako je Trump "pobijedio unatoč snažnoj kontroli Rusije i Kine nad njihovim državnim medijima".

Uz Trumpa su kao vođe koji se najviše bore protiv kritika te oslabljuju demokraciju navedeni i turski i ruski predsjednik. CPJ je naglasio da su Trumpovi napadi na medije bili "najbrojniji u slobodnom svijetu" te da im je nekoliko puta prijetio oduzimanjem dozvola za rad i podizanjem tužbi.

I will be announcing THE MOST DISHONEST & CORRUPT MEDIA AWARDS OF THE YEAR on Monday at 5:00 o’clock. Subjects will cover Dishonesty & Bad Reporting in various categories from the Fake News Media. Stay tuned!