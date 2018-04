Trump: Trgovinski rat s Kinom odavno je izgubljen

Foto: Hina/EPA

TRGOVINSKI rat s Kinom odavno je izgubljen, izjavio je američki predsjednik Donald Trump, kritizirajući nestručnost svojih prethodnika u srijedu pošto je Peking uzvratio Washingtonu uvođenjem carina na američke proizvode, no ministar za trgovinu Wilbur Ross očekuje da će dvije zemlje ispregovarati sporazum.

"Nismo u trgovinskom ratu s Kinom, taj rat su odavno izgubile glupe ili nesposobne osobe koje su zastupale Sjedinjene Države", objavio je Trump na Twitteru.

We are not in a trade war with China, that war was lost many years ago by the foolish, or incompetent, people who represented the U.S. Now we have a Trade Deficit of $500 Billion a year, with Intellectual Property Theft of another $300 Billion. We cannot let this continue!