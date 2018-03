Trump uvodi Kinezima carine od 60 milijardi dolara: "Ako je to ozbiljno, Kinezi će se osvetiti"

Foto: Hina

AMERIČKI predsjednik Donald Trump nastoji uvesti carine od 60 milijardi dolara na uvoz kineske robe, a usmjerit će se prvenstveno na tehnologiju i telekomunikacijske sektore, izjavile su u utorak dvije osobe koje su o tom pitanju raspravljale s Trumpovom administracijom, navodi Reuters.



Treći izvor, koji ima izravne spoznaje o stajalištu američke administracije, rekao je kako bi carine, povezane s istragom o intelektualnom vlasništvu koja je u skladu s američkim Zakonom o trgovini počela u kolovozu prošle godine, mogle biti proglašene "u vrlo bliskoj budućnosti".



Na popisu čak 100 proizvoda



Carine bi bile uglavnom usmjerene na informacijsku tehnologiju, potrošačku elektroniku i telekomunikacije, a konačni popis mogao bi zahvatiti čak 100 proizvoda.



Bijela kuća odbila je komentirati veličinu ili vremenski raspored bilo kojeg poteza vezanog uz uvođenje carina Kinezima.



Washington cilja na kineske tvrtke s visokom tehnologijom kako bi ih kaznio za kinesku investicijsku politiku koja prisiljava američke tvrtke da odustanu od svojih tehnoloških tajni u zamjenu za dopuštenje da posluju u Kini, zajedno s drugim optužbama za krađu intelektualnog vlasništva.



Kina ima 375 milijardi dolara trgovinskog suficita sa SAD-om, a smanjenje takvog nepovoljnog odnosa jedan je od glavnih ciljeva Donalda Trumpa koji je još u kampanji za predsjednika zastupao protekcionističku politiku, a njegova prva akcija nakon stupanja na dužnost bilo je povlačenje SAD-a iz trgovinskog pakta poznatog kao Transpacifičko partnerstvo.

"Ako je to ozbiljno, Kinezi će se osvetiti"



Carine na uvoz čelika i aluminija, koje je Trump uveo prošlog tjedna, relativno su beznačajne u odnosu na ukupni uvoz i izvoz, no izravno carinsko "gađanje" Kine moglo bi izazvati oštar odgovora Pekinga, upozoravaju analitičari."Ako je to ozbiljno, Kinezi će se osvetiti. Ključno je pitanje Hoće li SAD odgovoriti na kinesku odmazdu", smatra Derek Scissors, stručnjak za trgovinske odnose s Kinom iz poslovnog think - tanka American Enterprise Institute.To bi uplašilo tržište dionica, kaže Scissors ali upozorava kako bi se s porastom sukoba položaj Kine pogoršao, budući da joj je trgovinski suficit s Amerikom važan. "Želja da SAD prekine veliki trgovinski sukob bila bi poticaj Kinezima da pregovaraju", dodao je.No u eventualnom trgovinskom ratu s Kinom, kako se sada čini, Trump neće moći računati na potporu europskih saveznika, koji su ogorčeni novim američkim carinskim odredbama o uvozu čelika i aluminija.Kineski poslovni izvor upoznat sa stajalištima visokih europskih dužnosnika rekao je Reutersu kako je u zadnjih šest mjeseci postojao "jasan napor" američke Vlade za koordiniranim pristupom kineskoj industrijskoj politici, ali su Trumpove carine potkopale potporu Europe.Europska povjerenica za trgovinu Cecilia Malmstrom, koja pregovara sa SAD-om o izuzeću zemalja EU-a iz odluke o novim carinama na uvoz čelika i aluminija, najavila je da će EU, ako američka strana na prihvati zahtjev za izuzećem, uvesti protumjere u skladu s pravilima Svjetske trgovinske organizacije.