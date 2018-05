Trumpova kandidatkinja za šeficu CIA-e: "Više neće biti mučenja, čak ni ako predsjednik naredi"

Foto: CIA

CIA se više neće služiti tehnikama prisilnog ispitivanja uvedenima nakon 11. rujna, a koje se smatraju mučenjem, pa čak ni ako to naredi predsjednik, zajamčila je u srijedu u kongresu Gina Haspel, kandidatkinja za ravnateljicu središnje američke obavještajne agencije.

Haspel (61) je provela 33 godine u agenciji kojoj je sjedište u Langleyju u Virginiji i trebala bi postati prva žena na čelu te agencije. Njezino imenovanje potaknulo je polemiku jer je barem u jednom dijelu 2002. godine upravljala tajnim zatvorom CIA-e na Tajlandu, gdje su zatvorenici osumnjičeni za pripadnost Al-Kaidi često bili mučeni.

Waterboarding - simulacija utapanja

"Bezrezervno vam jamčim da pod mojim vodstvom CIA neće ponovno primjenjivati program ispitivanja i zatočenja pod pritiskom", rekla je Haspel pred senatskim povjerenstvom koje treba potvrditi njezinu kandidaturu.

Tijekom tih ispitivanja primjenjivane su simulacije utapanja ("waterboarding"), a riječ je o tehnici koja je prema vojnoj doktrini nezakonita, ali su je dopustile najviše pravosudne instance i tadašnji predsjednik George W. Bush.

Prisilne metode ispitivanja zabranio je Bushov nasljednik Barack Obama.

"Moj moralni kodeks je čvrst. Neću dozvoliti CIA-i nastavak aktivnosti koje držim nemoralnima, iako su tehnički zakonite", tvrdila je Haspel kada ju je jedan senator pitao bi li poslušala nalog predsjednika da ih upotrijebi.

Branila uništenje snimaka mučenja

"Nakon atentata 11. rujna bili smo zaduženi jamčiti da naša zemlja više neće biti napadnuta", naglasila je. ''Kolege i ja smo u antiterorističkoj službi radili naporno svim sredstvima koja su nam bila na raspolaganju kako bismo jamčili da će naš zadatak biti uspješno izvršen.''

Ona je također branila odluku uništenja stotinjak videokaseta na kojima su snimljene takve metode prisilnog ispitivanja osumnjičene osobe kako ne bi opasnosti bili izloženi agenti koji su ispitivali tom metodom.

Gina Haspel uživa potpunu podršku Donalda Trumpa.

"Roditelji su me dobro odgojili, znam razlikovati dobro od zla", naglasila je i predstavila se kao kći vojnika US Air Forcea, rođena u Kentuckyju, iz američke srednje klase. Selila se s ocem u inozemstvo sve do ulaska u agenciju 1985. godine.