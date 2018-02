Turska je žestoko zaprijetila Siriji i Asadu: "Ako pomognete Kurdima, ništa neće zaustaviti naše vojnike"

Foto: Hina

TURSKA je u ponedjeljak upozorila da će se suprotstaviti snagama sirijske vlade ako uđu u regiju Afrin kako bi pomogli kurdskom YPG-u u borbi protiv turske vojske.



Turska je započela operaciju u Afrinu prošlog mjeseca u suradnji sa sirijskim pobunjenicima, boreći se protiv YPG-a kojeg Ankara vidi kao prijetnju na svojoj južnoj granici zbog povezanosti te organizacije s PKK-om, pokretom koji već više desetljeća vodi borbu protiv središnjih vlasti u Turskoj.



Ofenziva Ankare dodatno je pogoršala kompleksnost sukoba na sjeveru Sirije gdje su prisutne kurdske snage, sirijska vlada, pobunjenici, Turska, Iran, Sjedinjene Države i Rusija.



Ova izjava turskog predsjednika i ministra vanjskih poslova dolazi dan nakon što je istaknuti kurdski dužnosnik u nedjelju rekao da je postignut dogovor da sirijska vojska uskoro stigne u Afrin kako bi pomogla u borbi.

Žestoka prijetnja Turske



No glasnogovornik YPG-a Nouri Mahmoud u ponedjeljak je odbacio da je postignut takav sporazum s vladom u Damasku.



Sirijski državni mediji isti su dan ujutro objavili da će provladina paravojska ući u Afrin "za nekoliko sati", no do dolaska večeri u tu regiju nisu ušle nikakve snage.



"Ako sirijska vojska dođe braniti YPG, tada nitko i ništa neće moći zaustaviti turske vojnike", poručio je iz Jordana turski ministar vanjskih poslova Mevlut Cavusoglu.



Turska neće imati ništa protiv da sirijska vojska uđu u Afrin ako će to učiniti kako bi ga "počistila" od kurdskih vojnika, dodao je ministar.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Turski predsjednik Tayyip Erdogan kasnije je u razgovoru s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom rekao da će Damask snositi posljedice ako postigne dogovor s YPG-om, te je naglasio kako će se operacija u Afrinu nastaviti, prenosi CNN Turk.Erdogan je o situaciji u Idlibu i Afrinu razgovarao i s iranskim predsjednikom Hassanom Rouhanijem.

U sve se umiješala Rusija



Badran Jia Kurd, savjetnik kurdske autonomne vlade na sjeveru Sirije, rekao je u nedjelju kako postoji vojno razumijevanje između Damaska i kurdskih snaga o ulasku sirijske vojske u Afrin. No dodao je da postoji i suprotstavljena strana tom dogovoru koja bi ga mogla zaustaviti.



Drugi kurdski dužnosnik u ponedjeljak je otkrio kako je pritisak Rusije, ključnog saveznika sirijskog predsjednika Bashara al-Assada, spriječio da se provede taj dogovor.



Glasnogovornik YPG-a istaknuo je kako se dogodio samo poziv "sirijskoj vojsci s naše strane da dođe i zaštiti granice".



"To je njezina dužnost", smatra Mahmoud.



"Sirijska vojska dosad nije ispunila svoju dužnost prema Afrinu", zaključio je.



Dogovori između sirijske vlade i Kurda, dvaju snaga koje drže najviše teritorija u Siriji, mogli bi se pokazati kao ključni za budući razvoj događaja u sirijskom sukobu.