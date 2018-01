Turska vojska napala je Siriju i time zadala udarac SAD-u. Što čeka ovu ratom razorenu zemlju?

Foto: Getty Images

NAKON što je prije dva dana Turska krenula sa zračnim napadima na sirijski teritorij i Kurde koji taj dio Sirije kontroliraju, tijekom vikenda je došlo do onoga što su mnogi očekivali i čega su se mnogi pribojavali - krenula je i kopnena ofenziva.



Konkretno, turska vojna čizma ušla je na sirijski teritorij, a to bi moglo dodatno razbuktati krvavi rat koji u Siriji bijesni već godinama te poremetiti međunarodne odnose. U prvom redu tu se misli na odnose između Turske i SAD-a. SAD je u nezgodnoj poziciji jer Turci, koji su im saveznici u NATO-u, napadaju sirijske Kurde koje SAD već godinama naoružava i podržava u borbi protiv ISIS-a.



Turski dužnosnici objavili su kako su turske trupe ušle u područje oko grada Afrina.



"Operacija je u tijeku kako je i planirano, kopnena operacija je pokrenuta", objavila je turska vojska u priopćenju. Kopnena operacija zapravo je krenula nekoliko sati nakon što su turski avioni gađali američke saveznike odnosno kurdski YPG. U tim napadima poginulo je najmanje osam ljudi, a 13 ih je ozlijeđeno.



Turski predsjednik Recep Tayip Erdogan rekao je kako će vojna operacija biti gotova "u jako kratkom roku".



Kurdi uzvratili gađanjem turskog grada



Paralelno s turskom kopnenom ofenzivom, svjetski mediji objavili su kako je nekoliko projektila iz Sirije pogodilo turski granični grad Reyhanill. Vijest je potvrdio i turski zamjenik premijera Bekir Bozdag. U napadu na turski grad ubijena je jedna osoba, sirijski državljanin, a ranjenih je 32. Jedna raketa pogodila je i grad Kilis, a tu je ozlijeđena jedna osoba.



Sirijski predsjednik Bašar al Asad osudio je turski upad na teritorij koji on smatra svojim iako na njemu aktivnu vlast imaju Kurdi. Asad je ovaj turski čin nazvao "brutalnom agresijom na sirijski grad".



Koji su razlozi ove turske ofenzive



Turska je kazala kako su cilj ove operacije "terorističke organizacije" uključujući snage kurdskog YPG-a koje službena Ankara vidi kao teroriste. Turske zračne snage napale su 45 meta među kojima su, kako su objavili u priopćenju, barake, skrovišta, hangari i vojni položaji. No, pravi razlog treba tražiti u strahu Ankare od osnivanja velike kurdske države. Kurdi su manjina s kojima Turska već desetljećima ima problema unutar svojih granica, a borbe s kurdskim PKK-om u Turskoj traju već desetljećima s tim da su se u posljednje vrijeme dosta intenzivirale. Zbog toga u Ankari postoji ozbiljan strah da bi jačanje Kurda na sjeveru Sirije moglo značiti korak prema potpunom kurdskom ujedinjenju i proglašenju države koja bi sasvim sigurno tražila i dio turskog teritorija s obzirom na to da postoje cijele regije gdje su Kurdi većina.



Svijet je zabrinut



No, službena Ankara govori kako oni samo napadaju teroriste u koje ubrajaju i bliske američke saveznike iz YPG-a. Iz kurdskog YPG-a kažu kako nemaju drugog izbora nego da uzvrate. Napade su nazvali barbarskim činom.



"Nemamo drugog izbora nego da se borimo", stoji u priopćenju YPG-a.Za to vrijeme svjetski lideri ne kriju zabrinutost. Francuska je zatražila hitno sastajanje Sigurnosnog vijeća UN-a kako bi se raspravila nova kriza u Siriji. Francuski ministar vanjskih poslova Jean Yves Drian pozvao je na prekid vatre svugdje s obzirom na to da su na sjeveru zemlje sirijske snage vjerne Asadu pokrenule napad na područja Idiliba i Ghoute koje drže pobunjenici.Istovremeno, njemački ministar vanjskih poslova Sigmar Gabriel kazao je da je "vojna konfrontacija" Turske i američkih saveznika Kurda u sjevernoj Siriji "nepredvidljiv rizik". Iranski ministar vanjskih poslova također je izrazio zabrinutost ovom naglom turskom operacijom.

Pljuska u lice SAD-u



No, najzanimljivije će biti vidjeti kako će reagirati Washington i nepredvidljivi Donald Trump. Ovaj turski napad svakako se može protumačiti kao pljuska u lice SAD-u, još prije napada SAD je pozvao Ankaru da odustane od akcija.



"Fokus mora biti na ISIS-u", upozoravali su Amerikanci, ali je jasno da se Ankara oglušila. Rekli su samo da su njima ISIS-ovci također meta. Zajedno s američkim saveznicima. Zapravo, ova akcija uslijedila je samo nekoliko dana nakon što je SAD najavio da će dodatno trenirati kurdske borce na sjeveru Sirije kako bi se spriječio mogući povratak ISIS-a. Tada je Erdogan optužio SAD da "gradi vojsku terora" na njegovim granicama. Par dana kasnije odlučio se za napad.



Kako piše CNN u svojoj nedjeljnoj analizi, Erdogan američko naoružavanje i pomaganje sirijskim Kurdima vidi kao izdaju. Ta izdaja, kako to vidi Ankara, prijeti i samom suverenitetu Turske pa se Erdogan odlučio javno suprotstaviti SAD-u i doveo do nesvakidašnje situacije da jedna članica NATO-a prijeti drugoj kako će uništiti njihove saveznike.



Istovremeno, SAD je svjestan i sve boljih odnosa Turske i Rusije, čije naoružanje Erdogan kupuje, kao i sve nacionalističkije i autoritarnije politike koju turski vođa vodi na unutarnjem planu nakon neuspješnog puča u ljeto 2016.



Stoga će biti zanimljivo vidjeti kako će se SAD postaviti. Barack Obama godinama se trudio učvrstiti i pojačati ulogu SAD-a u Siriji. Trump izgleda kao netko kome Sirija nije u prvom planu. No, na kocki je geopolitički ugled koji SAD ne želi prokockati.



Nestankom ISIS-a, ili bar njegovim slabljenjem, otvorio se veliki prostor u Siriji koji svaka strana želi za sebe. Situacija na Bliskom istoku nakon ISIS-a tako je iz dana u dan sve kompliciranija. Stara savezništva se raspadaju, nova nastaju i sve se mijenja na dnevnoj bazi.



A rat i dalje bijesni. Do sada je poginulo preko 500.000 ljudi, a novim turskim akcijama stvar se dodatno komplicira i prijeti da ponovo bukne požar sveopćeg rata. S novim/starim akterima i novim žrtvama.