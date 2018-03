U Big Brother ušao stanar koji je prije tjedan dana naoružan opljačkao starca

Foto: RTL/Facebook

SINOĆ se u Big Brother kuću uselio Ante Biuk. Osim što je preko noći postao poznat široj javnosti, novi natjecatelj RTL-ovog reality showa otprije je poznat policiji.



Naime, Biuk je prije tjedan dana priveden zbog razbojništva u Ogorju. Kako Index doznaje iz izvora bliskih istrazi, policija ga sumnjiči da je upao u kuću 84-godišnjeg susjeda naoružan puškom M-48. Starac se udaljio iz doma, policiju je nazvao nekoliko sati kasnije i uputio ih na Biuka. Kazao im je da mu nedostaje tisuću eura i zračna puška. Policija je brzo pronašla Biuka, on im je sam pokazao gdje mu stoji puška, novac i zračna puška nisu nađeni. Priveden je na ispitivanje u Državno odvjetništvo. Prema trenutnoj kaznenoj evidenciji nije osuđivan pa nije bilo ni osnova za traženje pritvora.







Policija 40 puta postupala



Neslužbeno doznajemo da je policija protiv 41-godišnjeg Ante postupala 40 puta, a uglavnom se radilo o nasilju u obitelji. Uz to, neko vrijeme je boravio u psihijatrijskoj ustanovi.



Jedan od najpoznatijih Biukovih konflikata sa zakonom dogodio se 1996. godine, kad je sudjelovao u premlaćivanju britanskog vojnika.



Smrt vojnika



22-godišnji Simon Lee Terence Jeans, pripadnik britanske postrojbe IFOR-a, tada je sudjelovao u humanitarnoj utrci u Splitu. S kolegama je navečer završio u jednom klubu u Kaštel Lukšiću. Tu su se dvojica IFOR-ovaca posvađala i potukla s tada 19-godišnjim Biukom i Denisom Duvnjakom.



Sukob se nastavio na cesti ispred diskoteke. Biuku i Duvnjaku pridružili su se tada 17-godišnji Dejan Škaro, Goran Aleksić i Elvis Ražnjević. Simon navodno nije ni sudjelovao u tučnjavi, nego je stajao sa strane, s rukama u džepovima i ponavljao "no problem".



Dok je trajala tučnjava Kaštelana s IFOR-ovcima, Simon je dobio udarac kamenom u glavu. Pronašli su ga polumrtvog, na zidiću. Pao je u komu. U teškom stanju, iz splitske bolnice prebačen je zrakoplovom u Veliku Britaniju. Stanje mu se nakratko popravilo, ali devet dana nakon sukoba s lokalcima Simon umire.



Privođenje i zastara



Nakon tučnjave, privedeni su i pritvoreni Biuk, Duvnjak, Aleksić i Ražnjević. Na prvom suđenju u 2000. godini Županijski sud u Splitu im je odredio zatvorske kazne. Biuk je dobio šest mjeseci.



Međutim, kako je došlo do zastare, kazne nisu odslužene.



Na obnovljenom postupku optužen je Dejan Škaro, koji je u vrijeme incidenta imao 17 godina. Na tom suđenju je određeno kako je Simon umro zbog nebrige britanskih liječnika te je Škaro nepravomoćno oslobođen. Suđenje je opet ponovljeno, ovaj put pred Vrhovnim sudom, i tu je Škaro ipak pravomoćno osuđen na godinu i pol zatvora za nanošenje teške tjelesne ozljede sa smrtnom posljedicom.



Boravak u psihijatrijskoj bolnici





Škaro, koji je cijelo vrijeme ustrajao na svojoj nevinosti, tvrdio je kako je jedini dokaz njegove navodne krivnje bilo naknadno svjedočenje Ante Biuka. Škaro je govorio kako je Biuk izokrenuo svoju izjavu i uveo njega u cijelu priču.Neko vrijeme Biuk je bio nedostupan sudu jer je boravio u ustanovi za psihički oboljele na otoku Rabu. Prema dokumentaciji dostavljenoj sudu, svjedok Ante Biuk prebačen je sa splitske psihijatrije u ustanovu na Rabu.Razgovarali smo sa Škarom."Vidio sam da je Biuk ušao u kuću, sinoć nisam ni oka sklopio. Ne mogu vjerovati da smo takva država da ovo radimo. Ovo je žalost. Ja više pravdu nemam gdje tražiti, dao bih samo apel našem sudu da ne sude krivo kao meni. Stalno mi se vraćaju prizori sa suđenja. Biuk je 2011. godine trebao svjedočiti protiv mene, a onda je navodno završio na Rabu u ludnici na liječenju od alkohola. Ništa se nije promijenio, poremećen je i spreman na sve. To je moje mišljenje", kaže nam Dejan Škaro.Na službenim stranicama Big Brothera Hrvatske, predstavljen je novi natjecatelj."Ante Biuk dolazi iz Donjeg Ogorja, naselja u općini Muć, koje se nalazi u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Ante ističe kako ga prijatelji smatraju zabavnom osobom, a kaže da ga u životu najviše živcira nepravda te da mrzi škrte osobe i one koje vole ogovarati. U Big Brother kući ne bi volio živjeti sa dosadnim ljudima. Da Ante ima priliku jedan dan povesti u Big Brother kuću nekoga od svojih bližnjih, bio bi to njegov prijatelj Ivica, kojeg smatra pozitivnom i vrlo zabavnom osobom", piše na njihovim stranicama.Poslali smo upit RTL-u. Zanimalo nas je znaju li za Biukovu prošlost te što namjeravaju učiniti po tom pitanju. Odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.Ovo nije prvi put da RTL u Big Brother kuću uvodi osobu sumnjiva morala. Prije nekoliko mjeseci Index je pisao o Aleksandru Neradinu, jednom od bivših stanara, optuženom za pedofiliju.Nakon pisanja Indexa, Neradin je izbačen iz Big Brother kuće, ni 24 sata nakon početka sezone. Kasnije se pravdao kako "nije nikakav pedofil", iako se na stranicama Županijskog suda u Rijeci jasno navodi kako je Aleksandar Neradin optužen za kazneno djelo iz stavka 5, iz članka 158. Kaznenog zakona, koji propisuje postupak kažnjavanja spolne zlouporabe djeteta mlađeg od petnaest godina.Moto ovogodišnjeg Big Brothera glasi "Tajne i laži".