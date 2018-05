U četvrtak presuda monstrumu Šunjergi, može dobiti do 50 godina zatvora

Foto: Hina

PRESUDU monstrumu koji je ubio vlastite roditelje, Tinu Šunjergi, sudsko vijeće županijskog suda u Zadrau donijet će u četvrtak, 17. svibnja u 12 sati.

Sud je to odlučio nakon jučerašnjih završnih govora obrane i optužbe. Posljednja je sudska rasprava potrajala gotovo dva sata.

Šibensko Državno odvjetništvo Šunjergu tereti za dva teška ubojstva iz bezobzirne osvete i to na posebno okrutan način. Maksimalna kazna za to je i do 50 godina zatvora, no sud 20-godišnjem Šunjegi može presuditi kao maloljetniku, a u tom bi slučaju maksimalna kazna bila 10 godina.

Šunjerga je u ožujku prošle godine u Čistoj Velikoj hladnokrvno ubio svoje roditelje.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Mučno ubojstvo vlastitih roditelja



Na dan ubojstva je iz sefa obiteljske kuće uzeo pištolj, a onda nazvao prijatelja i, lažući mu, pozvao ga da zajedno idu u Šibenik. Zajedno su otišli u polje gdje je bila Tinova majka Silvana koja ih je obojicu ukrcala u svoj Citroen Saxo. Tin Šunjerga sjedio je na stražnjem sjedištu, odmah iza majke, te joj je oko 16:30 sati tijekom vožnje uperio pištolj u glavu i ubio je. Povlačenjem ručne kočnice zaustavio je automobil, a njegov prijatelj pobjegao je kad je vidio da je ovaj pucao na rođenu majku.

Šunjerga se s tijelom u vozilu odvezao kilometar od mjesta događaja gdje je ostavio automobil i beživotno tijelo majke, a onda se, u namjeri da ubije i oca, pješice vratio do obiteljske kuće u Čistoj Velikoj gdje je oko 17 sati došao u garažu u kojoj je bio njegov otac, inače policijski službenik. Šunjerga je prvo u susjednoj prostoriji pustio vodu iz slavine kako bi nečujno repetirao pištolj, a potom hicem iz pištolja ocu ispalio metak u predjelu potiljka glave.

Tereti ga se da je to učinio iz osvete jer su mu roditelji više godina prigovarali zbog loših ocjena u školi i konzumiranja raznih vrsta droge te mu nametali zabrane, a što je on doživljavao kao prikraćivanje njegovih sloboda.

Osim Šunjergi, sudi se i njegovom prijatelju kojeg DORH tereti za neprijavljivanje kaznenog djela.