U crkvi u Našicama dijelili letke protiv Istanbulske konvencije, pogledajte kakvim gadostima truju građane

Foto: istinaoistanbulskoj.info



NAKON mise na Staru godinu u crkvi sv. Antuna Padovanskog u Našicama građanima su podijeljeni leci građanske inicijative koja se protivi Istanbulskoj konvenciji. Iz Požeške biskupije, u čijoj je nadležnosti župa u Našicama, kažu kako oni nemaju ništa s tim i da je napravljen propust.



Na lecima piše kako se "pod krinkom zaštite žena od nasilja uvodi rodna ideologija prema kojoj se čovjek rađa kao neutralno biće i potom sam može odlučiti hoće li biti muškarac, žena, homo, gay, lesbian, trams, incesty, animal, pedo (op.a. pedofil)".



Osim gadarija koje sugeriraju da bi zaštita žena od nasilja dovela do toga da osoba kad se rodi može odlučiti biti pedofil, tu je još niz stvari u koje građanska inicijativa (iza koje stoje najekstremnije desničarske udruge poput Vigilarea i Grozda) pokušava uvjeriti građane.

"U norveškim vrtićima dječacima oblače suknje i lakiraju nokte"



"U Norveškoj spol sada mogu 'mijenjati' već sedmogodišnjaci. Djeci se hormonski blokira ulazak u pubertet kako bi kasnije birali kojeg su spola.



Djecu se 'rodno' odgaja u vrtićima, dječaci oblače suknjice, lakiraju si nokte kako bi isprobali osjećaju li se bolje kao djevojčice. Slikovnice nisu o princezi i princu već o dva princa. Djecu se vodi na gay paradu u sklopu predškolske seksualne edukacije", piše na lecima koji su podijeljeni građanima koji su bili na misi u Našicama, a na njima su i slike austrijskog transvestita Conchite, poznatog po pobjedi na Eurosongu.



U Požeškoj biskupiji, kao što smo već naveli, tvrde da je napravljen propust s dijeljenjem letaka te da je za to odgovoran fra Zoran Bibić, gvardijan i župnik u Župi sv. Antuna Padovanskog u Našicama.



Tražili smo i njegov komentar, ali nam se nije javljao na telefon.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

S druge strane, u Požeškoj se biskupiji ograđuju od svega i kažu kako nikakvim građanskim inicijativama nije mjesto u crkvi.

"Ovome nije mjesto u crkvi"



"Kao biskupija s tim nemamo ništa, napravljen je propust, a gvardijan je odgovoran tamo, dalje ne mogu komentirati", rekla nam je osoba koja se javila na telefon Požeške biskupije, ne želeći otkriti svoje ime.



Pitali smo ga jesu li kontaktirali gvardijana Babića, na što je odgovorio potvrdno, ali je također odbio reći kakvo im je objašnjenje dao fra Babić.



"Zovite fra Babića, on će vam detaljno objasniti što se dogodilo. No jasno je da se ovakve stvari ne rade. Crkva ima neutralnost u svim građanskim inicijativama i ona se ne smije iskorištavati za građanske inicijative. Još jednom kažem, ovo nije bila inicijativa biskupije", poručeno nam je u Požeškoj biskupiji.



Za komentar smo tražili i građansku inicijativu Istina o Istanbulskoj, koja je tiskala letke, no nisu nam odgovorili na upit.

Hrvatska još nije ratificirala Istanbulsku konvenciju



Za kraj podsjetimo kako je Hrvatska potpisala Istanbulsku konvenciju 2013., ali je još uvijek nije ratificirala. Riječ je o međunarodnom ugovoru donesenom u okviru Vijeća Europe kao sveobuhvatni pravni okvir za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja, s ciljem da se žrtvama nasilja omogući ista razina zaštite u svim europskim državama. S dorađenim pravnim okvirom Hrvatska bi trebala dobiti moderniji i učinkovitiji sustav u borbi protiv nasilja nad ženama, a žrtve obiteljskog nasilja veću pomoć i zaštitu.



U Hrvatskoj rijetko postoje sistematizirana radna mjesta, premalo je ljudi obučenih za rad sa žrtvama i počiniteljima obiteljskog nasilja, premali broj skloništa za žene, prevelika je nedostupnost pomoći ženama iz ruralnih krajeva, nedovoljna sinergija institucija na zajedničkim ciljevima prevencije i zaštite od nasilja.