U dvostrukom samoubilačkom napadu u Kabulu poginula 21 osoba, među njima i fotograf AFP-a

Screenshot: YouTube/CNN

NAJMANJE 21 osoba je ubijena u glavnom gradu Afganistana Kabulu, među kojima i fotograf agencije France Presse, a 27 je ranjeno u dvostrukom samoubilačkom napadu u ponedjeljak, priopćilo je afganistansko ministarstvo zdravstva.

Prvi napad koji je izveo samoubojica na motoru dogodio se prije osam sati blizu ureda afganistanskih obavještajnih službi (NDS), istaknuo je glasnogovornik ministarstva unutarnjih poslova Hajib Danish.

#UPDATE Agence France-Presse's chief photographer in Kabul, Shah Marai, has been killed.

He died in a blast that was targeting a group of journalists who had rushed to the scene of a suicide attack in the Afghan capital pic.twitter.com/rOa4rg24x9