U Italiji počeli službeni pregovori o sastavljanju vlade

TALIJANSKI Pokret pet zvijezda predložio je na početku službenih razgovora o formiranju nove talijanske vlade sklapanje ugovora s dva njegova rivala u stilu ugovora njemačkih partnera u vladi.



Na izborima održanim 4. ožujka niti jedan blok nije dobio apsolutnu većinu te talijanski predsjednik Sergio Mattarella sada mora zaklete neprijatelje nagovoriti na sklapanje koalicijskog sporazuma. Proces bi mogao trajati tjednima i opet završiti bez rezultata, što bi dovelo do još jednog glasovanja i produžilo nestabilnost u trećem gospodarstvu Eurozone.



Kandidat za premijera iznio ponude strankama



Savez desnog centra u kojem su desna Liga i Naprijed Italija Silvija Berlusconija na izborima je dobio najviše zastupničkih mjesta, a slijede ga protusistemska Pet zvijezda i Demokratska stranka (PD) lijevog centra, no niti jedna skupina ne može vladati sama.



Luigi Di Maio, kandidat za premijera Pokreta pet zvijezda, najsnažnije pojedinačne stranke u parlamentu, iznio je ponude i PD-u s lijevog centra i čelniku Lige Matteu Salviniju, ali uz stroge uvjete.



PD, još uvijek pod snažnim utjecajem njenog poraženog čelnika i bivšeg premijera Mattea Renzija, za sada je isključio mogućnost saveza s Pet zvijezda, a Salvini je odbio raskinuti savez s njegovim saveznicima s desnog centra.



"Liga mora odlučiti na čijoj je strani; želi li pomoći Pokretu pet zvijezda da promijeni zemlju, ili želi ostati vezana uz prošlost i Silvija Berlusconija, čovjeka koji je imao priliku promijeniti Italiju i nije to učinio", napisao je Di Maio na službenom blogu pokreta.



"I PD je pozvan izabrati između Renzijevog pravca i rada za građane", poručio je Di Maio. "Nadamo se sastati s tim strankama što je prije moguće kako bi vidjeli koji su njihovi prijedlozi i možemo li početi pisati taj ugovor".



Pet zvijezda traži univerzalni dohodak



Iako je rekao da će razgovarati s Pokretom pet zvijezda Salvini je odbio "veta ili zapovijedi", dok je Forza Italia objavila izjavu u kojoj potvrđuje predanost savezu desnog centra i odbacuje "svaki oblik dijaloga ili upravljanja s bilo kime tko postavlja neprihvatljiva veta".Obnašatelj dužnosti tajnika PD-a Maurizio Martina optužio je Pet zvijezda da želi podijeliti njegovu stranku i poručio na Twitteru da oni "neće igrati te igre".Koalicija s Pokretom pet zvijezda najviše bi uzbunila ulagače. Pet zvijezda je tražio "univerzalni dohodak" za nezaposlene, dok Liga traži drastične porezne rezove.Oba bi prijedloga povećala drugi najveći dug Europe u odnosu na BDP i bila protivna proračunskim pravilima Europske unije.Liga također želi masovno protjerivanje imigranata i jedina je velika stranka koja želi da Italija odbaci euro, no bilo kakav sporazum o vladi bi isključio napuštanje zajedničke europske valute.Pokret pet zvijezda u okviru sporazuma bilo s Ligom bilo s PD-om traži da Di Maio postane premijer a partneri sastave popis politika sličan dokumentu od 177 stranica kakav su dogovorili njemački konzervativci i socijaldemokrati i osigurali četvrti kancelarski mandat Angele Merkel.U srijedu se Mattarella odvojeno sastao s predsjednicima oba parlamentarna doma i bivšim talijanskim predsjednikom Giorgiom Napolitanom i zatražio savjet kako nastaviti.Čelnici najvećih stranaka trebaju se s Mattarellom sastati u četvrtak.

Stranke iz saveza desnog centra s njime će se sastati odvojeno, što bi mogao biti znak da u tom bloku već postoje podjele.