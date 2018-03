U Kosinjskoj dolini poplavljeno pedesetak kuća, Stožer civilne zaštite traži pomoć vojske

Ilustracija: Sanjin Strukic/PIXSELL (Fotografija ne pikazuje događaje iz teksta)



U KOSINJSKOJ DOLINI poplavljeno je pedesetak kuća, ljudima pomažu pripadnici Civilne zaštite, a općinski Stožer civilne zaštite temeljem jučer proglašenog izvanrednog stanja za šest naselja, uputio u ponedjeljak dopis Županijskom stožeru da izda nalog za angažiranje Hrvatske vojske na čišćenju šumskih cesta.



Načelnik Stožera Mihael Kurteš, rekao je Hini da je riječ o šumskim cestama Vaganac-Podjelar i Pazariški Bakovac-Kosinjski Bakovac, koje su važne zbog hitnih potreba te dopreme goriva i druge robe u poplavljeno naselje Kosinjski Bakovac.



Važna cesta više nije prohodna





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Jučer je cesta bila prohodna, jer smo ju očistili prošlih dana, a sada je opet zatrpana s 30 do 40 centimetara novog snijega. Prohodnost te ceste važna nam je prvenstveno zbog hitnoće, ali i zato što je čamcima teško prevoziti i dostavljati veću količinu robe, rekao je Kurteš.Kako je dodao, agregate za struju koji se prevoze do korisnika HEP-a, koji se i danas isključuju s poplavljene niskonaponske mreže Elektrolike, puno je lakše transportirati cestom nego čamcem."Noćas je vodostaj narastao za 40 centimetara, voda se dizala sedam do osam centimetara na sat, ali je srećom rast usporen pa sada raste centimetar ili dva. Koliko će još rasti tek ćemo vidjeti s obzirom na to da je pao snijeg, a ne kiša", rekao je Kurteš i pojasnio da je sada rijeka Lika u naseljima dva metra viša nego što je to uobičajeno.I u tim okolnosti svakodnevno imamo hitnih slučajeva za prijevoz do bolnice u Gospiću. Jedan se muškarac porezao sjekirom, bio je čamcem žurno prevezen do ceste kod Kosinjskog mosta gdje ga je čekala Hitna medicinska pomoć, u bolnici je operiran i sada se dobro oporavlja, rekao je Kurteš.