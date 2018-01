U Makarskoj se ubio pukovnik ruske vojske, prerezao si je žile, ostavio oproštajno pismo

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

RUSKI državljanin Dmitrij Funtov nađen je jučer mrtav u iznajmljenom stanu u Makarskoj. Prerezao je žile. U kadi ga je pronašla prijateljica koja se vratila iz Rusije. Ostavio je oproštajno pismo. Naložena je obdukcija na splitskoj patologiji.

61-godišnji Funtov bio je pukovnik oružanih snaga Ruske Federacije. U službi je bio od 1980. do travnja 2006. godine. U Rusiji su ga tražili zbog optužbe za prevaru u Centru za analizu Ministarstva obrane Ruske Federacije. U Hrvatskoj je zatražio azil, a neko vrijeme je proveo i u pritvoru tijekom postupka za izručenje.

Centar za analizu

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Odvjetnik Jadran Franceschi zastupao ga je posljednje dvije godine.

"Izražavam sućut obitelji pokojne stranke. Rješenje o izručenju primio sam prošlog petka. Pokušao sam kontaktirati stranku, no bez uspjeha. Žalbu sam dostavio Županijskom sudu u Splitu u ponedjeljak ujutro. U ovom postupku je bilo doneseno rješenje o izručenju koje je po žalbi ukinuto prije više od godinu dana. Ne ulazeći u to kakvu bi odluku donio Vrhovni sud, moram kazati da je moja stranka bila zaposlenik Centra za analizu tek od 1. veljače 2006. godine, a činjenični opis ovlaštenog tužitelja ukazuje da su navodne uplate bile isplaćene u razdoblju od sredine ožujka 2005. do travnja 2006. godine pa je nejasno kako je mogao prije početka rada u Centru sudjelovati u bilo kakvoj radnji", kazao nam je odvjetnik Franceschi.

Otkrio nam je i kako je Funtov podnio zahtjev za azilom i da ta okolnost predstavlja prepreku za izručenje. Koliko je odvjetniku Franceschiju poznato, još nije donesena odluka o azilu.