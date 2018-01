Screenshot: Twitter

IZ POSLOVNE zgrade Donalda Trumpa, Trumpovog tornja, na krovu suklja dim, javljaju mediji. Vatrogasci New Yorka su na terenu.

Iako se radi o "manjem problemu" s električnim instalacijama, snimke dima koji suklja iz krova zgrade nisu nimalo lijepe za vidjeti.

NBC News piše da nema ozlijeđenih. Vatra je pod kontrolom, a sve se dogodilo u vrijeme dok američki predsjednik Donald Trump nije boravio u poslovnoj zgradi.

#BREAKING #LIVE | Fire on the roof of Trump Tower in New York https://t.co/uBZqp4VG55 pic.twitter.com/qPoRAten8M

So Trump Tower NYC seems to be on fire... Photos courtesy of my Cousin. #trumptower pic.twitter.com/MGhoq9zfBB

Fire crews are responding to a fire at Trump Tower. There have been no injuries or evacuations, and the President is not currently at Trump Tower. pic.twitter.com/xcsHVX5bhP