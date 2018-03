U prometnoj u Osijeku sudarila se četiri vozila, sedam osoba ozlijeđeno

Ilustracija: Goran Kovacic/PIXSELL (Fotografija ne prikazuje događaje iz teksta)

KAKO javlja Glas Slavonije, sinoć je kod nadvožnjaka na čepinskoj obilaznici došlo do sudara u kojemu je sudjelovalo više osoba u kojemu je ozlijeđeno sedam osoba. Do sudara je došlo nedaleko od trgovačkog centra Portanova.



Prvu prometnu izazvao je 22-godišnji vozač koji je udario u vozilo kojim je upravljao 61-godišnjak. 61-godišnjak je pak od siline udarca svojim vozilom udario u automobil ispred sebe, a u sva ta vozila koja su sudjelovala u prvom sudaru udario je kamion s poluprikolicom.



Kamion pretjecao na nedopuštenom mjestu pa se zabio u sudarena vozila





"Dvadesetdvogodišnjak kretao se automobilom osječkih registracija državnom cestom D7 od juga prema sjeveru. Nakon dolaska do nadvožnjaka nad državnom cestom D2 zbog neprilagođene brzine i smanjene vidljivosti, odnosno noćnih uvjeta, vozač je prednjim dijelom vozila udario u stražnji dio automobila osječkih registracija kojim je upravljao 61-godišnjak. Od siline udara 61-godišnjakov automobil odbačen je sjeverno, pri čemu je prednjim desnim dijelom udario u stražnji lijevi dio automobila ispred sebe, kojim je upravljao 33-godišnjak", poručili su iz PU osječko-baranjske.Sva tri vozila zaustavila su se na istočnom rubnjaku zapadne osječke obilaznice, a u tom trenutku iz suprotnoga smjera naišao je kamion s poluprikolicom kojim je upravljao 27-godišnjak koji je, došavši do nadvožnjaka, počeo pretjecati za sada nepoznato vozilo, na mjestu gdje to nije dopušteno. Zbog preticanja nije uspio proći pokraj vozila koja su se netom sudarila.

Pri tome je došlo do udara u vozilo 33-godišnjaka, javlja Glas Slavonije koji dodaje kako policija podnosi prekršajne prijave protiv 22-godišnjeg i 27-godišnjeg vozača.



"Tri automobila bila su 500-tinjak metara od osječke Portanove na cesti od Đakova prema Osijeku. Kamion se nalazio na suprotnoj strani ceste nekih 150 metara od tih vozila. Ljudi su trčali na sve strane, ali policija nije zaustavljala promet pa smo prošli bez problema", ispričao je očevidac sudara.



Iz PU osječko-baranjske pak pozivaju vozače na oprez te da prilagode brzinu uvjetima i stanju na cesti, javlja Glas Slavonije.