U prosvjedima Palestinaca na izraelskoj granici najmanje sedam ubijenih, više od 1000 ranjenih

NAJMANJE je sedam ljudi poginulo u pucnjavi izraelske vojske, a oko tisuću je ranjeno tijekom prosvjeda, kada su se tisuće Palestinaca okupile na granici između Izraela i Gaze, mnogi od njih paleći gume i bacajući kamenje.

Palestinians declare today the Friday of tyres as part of the ongoing Great March of Return.Smoke meant to obscure vision of Israeli snipers pic.twitter.com/zYmNH4tLbp

Neki su mediji, pozivajući se na palestinskog veleposlanika pri UN-u, objavili da je poginulo devet ljudi.

Među ubijenima je i jedan šesnaestogodišnjak, objavilo je ranije palestinsko ministarstvo zdravstva. Među ranjenima ima žena i djece, također i palestinskih novinara.

Ubijeno 29, ranjeno 2.500 Palestinaca

Od prošlog petka 29 Palestinaca je ubijeno, a više od 2.500 je ranjeno dok traju napetosti na granici.

Ljudi u Gazi kampiraju duž granice i pale tisuće guma koristeći dim od paleži i ogledala kako bi onemogućili dobar vidik izraelskim snajperistima.

Stupovi dima uzdižu se u Pojasu Gaze, uz oko 20.000 stanovnika Gaze koji su se okupili u graničnom području, dok se manje skupine uglavnom mladih ljudi naguravaju prema graničnoj ogradi.

Gazans are not crazy or unconscious, they are desperate. Wake up the world and look at the aggressions to Gaza by the occupation. #مسيرة_العودة_الكبرى#GreatReturnMarch #GazaStrip pic.twitter.com/UZ551FULhU