U Rijeci održan i Hod za slobodu

Foto: Hina

NA RIJEČKOM Hodu za slobodu koji je organiziran kao reakcija na Hod za život, također u subotu, sudjelovale su stotine ljudi, a na čelu povorke, od Jadranskog do Trga 128. brigade Hrvatske vojske, nosili su transparent sa sloganom "Za izbor, za različitost, za ljubav" i hrvatske zastave.



Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel poručio je okupljenima da je ponosan jer je hodao s njima i jer ih toliko ima.



Obersnel: Šutljiva većina mora se probuditi i reći - dosta



"Moramo pobijediti, ova borba neće biti laka, a pobijedit ćemo, jer nas nosi istina i naša energija," rekao je. "Danas moramo govoriti ne samo o ženskim pravima, nego puno šire - ugrožavaju se prava žrtava nasilja, nacionalnih manjina, istospolnih zajednica, prava raznolikih brakova, samo je pitanje tko je sljedeći," naveo je i poručio "dosta je."



Rekao je i da se "velika hrvatska šutljiva većina mora probuditi i jasno reći 'dosta'".



"Ne želimo živjeti u državi u kojoj nam oduzimaju prava. Svaka sloboda je izborena, i to krvavo, počevši od općeg pojma slobode do slobode manjina, pojedinca, prava glasa, slobode žena", rekao je i nastavio da se ne može miriti s onima koji nastoje ograničiti te slobode koristeći se pritom manipulacijama, lažima i netransparentnim financiranjima.



"Nemojte se bojati reći ne, nemojte se bojati govoriti. Pobijediti možemo samo glasnom istinom i glasnim 'ne'", rekao je Obersnel te dodao kako se nada da će im se pridružiti i ostali gradovi.



Grad koji misli



Volim grad koji misli, volim grad koji brani slobodu, poručio je.



Hod za slobodu organizirala je inicijativa Građanke i građani Rijeke, ističu kako je to njihova reakcija na Hod za život i da žele spriječiti jačanje konzervativizma i pokušaj ograničavanja prava manjina i pojedinca na slobodan izbor odnosno pravo žena na pobačaj, pravo na zaštitu od nasilja, prava istospolnih zajednica i druga prava.



U inicijativi su: udruga PaRiter, Ri Rock, Kombinat, Filmaktiv, SOS Rijeka, Delta, Smart, Lori, Liburnija Film Festival i Molekula te Centar za ženske studije Filozofskog fakulteta u Rijeci.



Iva Davorija iz Udruge PaRiter rekla je da je Rijeka "budna", da prati zbivanja i ne da svoja prava.



U 2018. se opet borimo za teško stečenu slobodu, no sada nas neprijatelj izjeda iznutra, rekla je te navela da se ponavlja borba za autonomiju ženskog tijela i pobačaj koji mora biti legalan i dostupan, uz odgovarajuće obrazovanje i kontracepciju."Moje tijelo, moj izbor, moja prava, i to vrijedi za sve žene, za sve štrace i drugotne, za svaku ženu", rekla je. Dodala je da su danas na redu žene, jučer istospolne zajednice i nacionalne manjine, upitavši tko će ostati slobodan. Borimo se za ljubav, za slobodu bez kompromisa, nema predaje, poručila je.Pročelnica gradskog Odjela za odgoj i školstvo Sanda Sušanj ocijenila je da je "vrag odnio šalu", da se odašilju poruke o ukidanjima prava i da treba reagirati. Smatra da svaka žena mora imati pravo na prekid trudnoće, da svako dijete ima pravo na izbor, svaki čovjek pravo na obitelj, djecu, slobodu, kretanje.Tajana Josimović iz Prostora plus kazala je da su se žene slobodne rodile, prava same izborile i da će se za njih boriti, poručivši "smrt fašizmu - u svim oblicima."Na skupu su govorili i sveučilišni profesori Jasminka Juretić, Saša Zelenika i Ivan Cerovac, umjetnice Mila Čuljak i Aleksandra Stojaković Olenjuk, jedan od dragovoljaca Domovinskog rata i drugi.Zelenika je kazao da je sloboda ljubav, a ne mržnja, da sloboda nije fašizam i ustaštvo, da je sloboda poštovanje, pravo na obrazovanje i zdravstvo, a ne privatizacijska pljačka i korupcija. Rekao je da je sloboda stvaralaštvo, a ne plagiranje, da je sloboda građanski i spolni odgoj, a ne nametanje vjeroučenja, da je sloboda cijepljenje i evolucija, a ne kreacionizam, da je sloboda pravna država, da sloboda nisu šatori i plinske boce na ulicama, da sloboda nije isključivost, itd.Voditelj na skupu i novinar Ernest Marinković rekao je da se sa skupa šalje poruka o Rijeci kao gradu otvorena srca, gradu različitosti, uključivosti i slobode. Poručio je da "njihovo domoljublje nije ekskluzivno, da ne vole oni zastavu više od nas, da je hrvatska zastava i naša." Naveo je i to da se "boji da se sprema smjena na čelu Novoga lista te da mu u preostaje samo izraziti duboku sućut."U glazbenom dijelu nastupili su Damir Urban, Vlado Simčić - Vava, Šajeta, Duško Jeličić - Dule, skupine "Če bo bo, če na na", "Š.T.B.K.", Maja Posavec , Izet Medošević. Šajeta je Željki Markić poručio je da "ima sve sakramente", a svima da "Rijeka nije ravna ploča", uz "Smrt fašizmu" i "Forca Fiume".Na novinarski upit, iz operativnog dežurstva Policijske uprave primorsko-goranske naveli su da se procjenjuje da je na skupu bilo oko 550 ljudi.Na portalu novilist.hr objavljeno je pak u 10 sati, kada je počeo Hod za slobodu, da se na Jadranskom trgu, po nekim procjenama, okupilo čak dvije tisuće ljudi i da stalno pristižu.