U Siriji se nalazi 58 žena i 130 djece džihadista iz BiH, nitko ne zna gdje su točno i što im se dogodilo

NEIZVJESNA je sudbina najmanje 58 žena i vjerojatno barem 130 djece podrijetlom iz Bosne i Hercegovine, koji su se zatekli u Siriji i Iraku gdje su ih odveli muževi i očevi koji su se borili na strani terorističke organizacije Islamska država (IS), a bosanskohercegovačke vlasti nemaju nikakav plan što poduzeti s njima i kako ih eventualno vratiti u zemlju, prenose u utorak banjolučke "Nezavisne novine".



Zastupnica u Zastupničkom domu parlamenta BiH Maja Gasal-Vražalica (Demokratska fronta) najavila je kako će na idućoj sjednici državnog parlamenta otvoriti taj problem i postaviti pitanje Vijeću ministara BiH što poduzima u vezi s rješavanjem statusa tih žena i djece.



"Pojavila se informacija da je od 2012. do danas 58 žena, državljanki BiH, u kampu Mubahu u Siriji", kazala je Gasal-Vražalica. Dodala je kako je riječ o lokaciji na kojoj su vlasti tzv. Islamske države okupljale žene čiji su muževi poginuli u borbama na strani terorističkih postrojbi.



Tamo su smještana i djeca čiji su očevi poginuli, a riječ je o djeci koja su u Siriju dovedena iz BiH, ali i o onoj rođenoj na ratnim područjima.

Udovice bježe iz kampova



Neke od udovica koje su bile u kampu Mubah napustile su ga, a "Nezavisne" spominju primjer stanovite Aleme Dolamić koja već četiri godine traži sestru Adelu, koju je s tada osmogodišnjom kćeri 2014. godine suprug odveo u Siriju.



Adela je nedavno pobjegla upravo iz kampa u Mubahu i sad se nalazi u kampu Ruj, u blizini granice s Turskom, gdje su smještene kurdske izbjeglice.Adela je telefonom prošlog tjedna uspjela kontaktirati sestru i prenijeti joj informaciju da je u tom kampu još nekoliko žena iz BiH, ali i iz Srbije te Crne Gore, a svaka od njih ima po troje ili četvoro djece.Iz Ministarstva sigurnosti BiH potvrdili su samo kako prate ove informacije, no nema planova za eventualni povratak žena i djece iz Sirije u zemlju, a sve otežava činjenica da je s njima gotovo nemoguće izravno komunicirati.Gasal-Vražalica ističe kako je jasno da žene koje su dragovoljno otišle u Siriju mogu biti izvrgnute kaznenom progonu po povratku u BiH jer su kršile njene zakone, no to ne smije biti zapreka povratku djece u zemlju podrijetla."Tu djecu svakako treba vratiti u BiH", kazala je DF-ova zastupnica upozoravajući kako to znači i puno posla za državu, jer se djeca koja su bila pod dugogodišnjom indoktrinacijom sada moraju deradikalizirati i mora ih se vratiti u normalne životne tokove.