U Splitu podijeljeno 2500 porcija graha, sindikati tražili veće plaće i manje poreze

NA tradicionalnom obilježavanju Međunarodnog praznika rada na splitskom je Marjanu podijeljeno 2500 porcija fažola, a sindikalni su predstavnici zatražili povećanje plaća radnicima.



Ovogodišnja prvosvibanjska proslava na Marjanu organizirana je pod geslom Za reforme, za ljude, kojim se, kako su objasnili sindikalni aktivisti, želi poručiti kako sindikati nisu protiv reformi nego se zauzimaju za reforme koje bi poboljšale položaj radnika.

"Sindikati su za reforme, ali ne u svrhu punjenja proračuna nego za radnike, za povećanja njihovih plaća i standarda, te za smanjenje poreza", rekao je predsjednik Sindikata metalaca Hrvatske Vedran Dragičević.

Osim tradicionalnog prvosvibanjskog skupa na Marjanu, koji su organizirali Savez samostalnih sindikata Hrvatske i Turistička zajednica Grada Splita, paralelni prvosvibanjski skup održan je i na Peristilu, gdje su organizatori, splitski SDP i Nova ljevica, rekli da žele poslati poruke o radničkim pravima.

Sindikalist komentirao paralelni skup SDP-a i Nove ljevice

Dragičević je odgovarajući na novinarska pitanja izjavio kako mu ne smeta taj paralelni skup splitskog SDP-a i Nove ljevice, ali je dodao kako stranke za to imaju preostala 364 dana u godini.



"Neke stranke koje se bore za vlast pokušale su ovaj dan iskoristiti kako bi se na neki način obratile radnicima i kazale im da misle o njima. To bi trebale raditi preostala 364 dana tijekom godine, a 1. svibnja prepustiti radnicima da sami kažu što misle. I nije pošteno da su stranke to učinile kada je praznik 1. svibnja", rekao je Dragičević.

U podjeli fažola na Marjanu sudjelovao je i župan splitsko-dalmatinski Blaženko Boban koji je novinarima izjavio kako će, prema njegovim najnovijim saznanjima, ove turističke sezone u Hrvatskoj nedostajati 15.000 zaposlenika. Prema Bobanu, to znači kako su mnogi mladi ljudi otišli vani, a kvote za uvoz radne snage koje je uvela vlada ne mogu to popuniti jer i radnici iz susjednih zemalja odlaze u treće zemlje, a ne u Hrvatsku. Boban smatra kako je težište rješavanja poteškoća radnika na poslodavcima.

"Ne može profit biti toliko visok, a da zaposlenici zbog niskih plaća moraju odlaziti van", rekao je Boban.

On je najavio kako će Splitsko-dalmatinska županija uskoro objaviti svoj gospodarski program.

"Ovih ćemo dana predstaviti novi gospodarski program u Splitsko-dalmatinskoj županiji za koji se nadam da će biti ekskluzivan i za sve ostale županije", rekao je Boban.