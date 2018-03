U Splitu se krajem travnja održava konferencija o blockchainu i kriptovalutama

Foto: 123rf

NA Ekonomskom fakultetu u Splitu, od 27. do 28. travnja 2018., održava se BlockSplit konferencija u organizaciji Blockchain HUB-a Split. Konferencija je privukla mnoge poznate predavače iz kripto svijeta, ali među njima se svakako najviše ističe ime Petera Todda.

Peter Todd je još prije 6 godina, točnije u travnju 2012. godine, napisao prvu liniju koda u Bitcoin Coreu. Tada je vrijednost jednog bitcoina bila otprilike 5 dolara i za razliku od danas, vrlo je mali broj ljudi u svijetu novih tehnologija imao predodžbu razmjera koje će bitcoin danas poprimiti.

Danas je Peter Todd jedan od najutjecajnijih ljudi u Bitcoin Core zajednici, poznat kao nezavisni konzultant za primijenjenu kriptografiju, a kojemu je jedan od glavnih ciljeva pružanje edukacija u svrhu promicanja razumijevanja i primjene blockchain tehnologije.



Vrlo je teško pronaći osobu koja bolje poznaje bitcoin i blockchain tehnologiju, a koja istovremeno na transparentan način iznosi stavove o istoj. Osim što je poznat kao jedan od pionira blockchain tehnologije, mnogi ga ljudi u kripto svijetu opisuju kao i kontroverznog pojedinca.



Informacije o blockchainu iz prve ruke

Možda jedan od njegovih najkontroverznijih poteza se dogodio kada je odlučio prijatelju dokazati kako je problem s dvostrukim trošenjem lako moguć. Tada je s malom količinom novca prevario Coinbase i potom svoje zaključke podijelio na Redditu. Osim što je dokazao da je bio u pravu, dijeljenjem svojih zaključaka je omogućio da Coinbase potom ispravi nedostatke s dvostrukim trošenjem. To je pokrenulo široku raspravu o njegovim metodama rada i podijelilo razmišljanja stručnjaka iz kriptosvijeta, ali nitko mu ne može osporiti genijalnost i lucidnost koje unosi u rast ove tehnologije.

Dolazak Petera Todda na BlockSplit konferenciju je dodatna potvrda da se radi o dobro osmišljenoj i korisnoj inicijativi za zajednicu koju je on samim svojim dolaskom odlučio podržati. Peter Todd će na konferenciji održati prezentaciju pod nazivom "What blockchains actually do" i idealna je prilika za sve zaljubljenike u blockchain tehnologiju da iz prve ruke doznaju sve potrebne informacije od osobe koja je tu tehnologiju razvila.

