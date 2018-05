U sudaru školskog autobusa i kamiona u SAD-u poginule najmanje dvije osobe, deseci djece ozlijeđeni

Screenshot: YouTube

U SUDARU školskog autobusa i kamiona s prikolicom koji se dogodio na glavnoj autocesti u državi New Jersey najmanje su dvije osobe poginule, a ozlijeđeno je više djece, piše Independent.

NBC New York piše da su u stravičnom sudaru poginule najmanje dvije osobe, jedna punoljetna i jedno dijete. Najmanje dvoje djece ima ozljede opasne po život, a deseci su ozlijeđeni. Radi se o djeci iz školskog autobusa.

BREAKING: Serious accident involving Paramus school bus shuts down Route 80 in Mount Olive @northjersey @AsburyParkPress @dailyrecord pic.twitter.com/RJuJpRxXQu — Robert Karp (@BobKarpDR) 17. svibnja 2018.

Iz škole East Brook Middle School u Paramusu potvrdili su kako se radi o autobusu koji vozi njihovu djecu, a prema školskom kalendaru za danas je bio planiran izlet učenika petog razreda u Waterloo Village u Stanhopeu. Pretpostavlja se da je u autobusu bilo 40-ak djece.

HORROR IN NJ: School Bus & Dump Truck Collide On Route 80; Fatalities Reported, Many Injured - ... pic.twitter.com/28hZwUoQjj — Yeshiva World News (@YWN) 17. svibnja 2018.

Dijelovi autobusa razbacani su stoptinjak metara ukrug. Autobus se nakon sudara prevrnuo na bok i blokirao promet autocestom koja je zatvorena u oba smjera.

IMAGE: Shocking look at the scene where a school bus and dump truck collided in Morris County, #NewJersey; Bus body completely sheared off its undercarriage; Multiple injuries reported #LiveDesk pic.twitter.com/rc8dVxXgeQ — Dan Snyder (@DanSnyderFOX25) 17. svibnja 2018.

Prizor "stravičan"

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Gradonačelnik Mount Olivea Rob Greenbaum prizor nakon sudara nazvao je "prestrašnim", piše CNN. Prema prvim podacima, djeca su od siline udara izbačena kroz prozor autobusa.

https://t.co/Y1LsT2KIB2 At Least 1 Dead, Many Hurt in Obliterating NJ School Bus Crash: Sources https://t.co/FfN4Ar7m4y pic.twitter.com/dB2CghLVcs — WebStation : US News (@funnylifeJ) 17. svibnja 2018.

Hitne službe su na terenu, ozlijeđene su primile tri lokalne bolnice. Iz bolnice Hackettstown Medical Center priopćeno je kako su primili 12 ozlijeđenih iz ove prometne nesreće, piše Fox 5.

Policija je na mjestu nesreće.