U Turskoj privedeno 12 aktivista za ljudska prava

Ilustracija: Hina



TURSKA policija na otoku u blizini Istanbula privela je 12 osoba, među kojima i voditeljicu turskog ogranka organizacije Amnesty International i druge aktiviste za ljudske prava, izvijestili su mediji.



Voditeljica turskog ogranka Amnesty Internationala Idil Eser i drugi odvedeni su u policijsku postaju u srijedu navečer nakon sastanka u hotelu na Buyukadi, otoku južno od Istanbula, izvijestio je list Hurriyet.



Uznemireni i ogorčeni privođenjem



Amnesty International je zatražio puštanje skupine na slobodu i rekao da je "duboko uznemiren i ogorčen" privođenjem.



Među privedenima su i sedmero aktivista za ljudska prava, dvojica stranaca, Nijemac i Šveđanin, koji su vodili radionicu koju je organizacija održavala u hotelu, te vlasnik hotela, priopćio je Amnesty International.





"Ovo je groteskna zloupotreba vlasti koja pokazuje težak položaj aktivista za ljudska prava u zemlji", rekao je glavni tajnik organizacije Salil Shetty.Od neuspjelog državnog udara 2016. Turska je zatvorila više od 50.000 ljudi koji čekaju suđenje i otpustila ili suspendirala oko 150.000 osoba, među kojima su vojnici, policajci, učitelji i javni službenici, zbog navodnih veza s terorističkim skupinama.Čistka je također je dovela do zatvaranja oko 130 medija i 150 novinara, što je zabrinulo turske zapadne saveznike i organizacije za zaštitu ljudskih prava koje tvrde da predsjednik Tayyip Erdogan koristi državni udar kao izgovor da ušuti kritičare.Povjerenik EU-a za proširenje Johannes Hahn u posjetu Turskoj je rekao da je pitanje privođenja postavio u razgovorima s turskim dužnosnicima. "No nisam dobio dostatan odgovor. Nastavit ćemo to pratiti", rekao je novinarima na konferenciji za medije u zračnoj luci Ankare.Hahn je također istaknuo da Turska treba poštivati vladavinu prava i pravo ljudi na pošteno suđenje.