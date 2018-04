U Zagrebu organiziran skup solidarnosti s građanima Sirije

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

MIRNI skup solidarnosti s građanima Sirije, koji su već sedam godina pod ratnim strahotama, održan je predvečer u Zagrebu u organizaciji Inicijative Dobro došli.



Stotinjak građana u parku Zrinjevac pisali su poruke mira ljudima koji trpe u ratu. U porukama traže da se završi besmisleni rat, a zapalili su i svijeću mira kojom su pokazali ljudsku potporu.



Sirijski student u Zagrebu Talal rekao je da se rat u Siriji nastavlja i nakon sedam godina te i dalje uništava gradove i ljude, ostavlja djecu bez škole i roditelja, obitelji i budućnosti.



Dosad je prema službenim podacima ubijeno više od pola milijuna ljudi, pet milijuna ih je napustilo zemlju, a više od šest milijuna raseljeno je unutar Sirije, rekao je student koji u Zagrebu boravi četiri godine, a čiji su roditelji ostali u Damasku.



Mnoge zemlje profitiraju od ovog rata - Rusija, Turska i Amerika te NATO i druge zemlje, a u svim dijelovima Sirije i dalje stradavaju nedužni civili, rekao je Talal i dodao da u Zagrebu boravi oko pedeset Sirijaca koji su zatražili azil u Hrvatskoj.







