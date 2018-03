Uberov samovozeći auto ubio ženu u SAD-u

Foto: YouTube

VLASTI u Arizoni objavile su da je žena ubijena nakon što ju je danas ujutro pogazio Uberov samovozeći automobil.

Vjeruje se da je to prva nesreća ikad koju je izazvalo samovozeće vozilo.

Žena na koju je naletjelo Uberovo vozilo u predgrađu Phoenixa prevezena je u bolnicu u kojoj je kasnije umrla, priopćila je policija. Policijski narednik Ronald Elcock rekao je za televiziju Fox da je nesretna žena prelazila mimo pješačkog prijelaza kada je na nju naletio samovozeći auto.

Uberov auto bio je u autonomnom načinu rada u vrijeme nesreće, a za volanom je navodno bio operater.

Uber prekinuo sva testiranja samovozećih automobila

Ova nesreća uzrokovala je prekid svih testiranja samovozećih automobila diljem SAD-a, javljaju američki mediji.

Uber je na Twitteru objavio da u potpunosti surađuju s lokalnim vlastima koje istražuju događaj. "Naša srca su s obitelji žrtve", još su napisali.

Our hearts go out to the victim’s family. We’re fully cooperating with @TempePolice and local authorities as they investigate this incident.