UBILI SMO IH SVE Umro je zadnji mužjak sjevernog bijelog nosoroga na svijetu

Foto: Twitter

POSLJEDNJI mužjak sjevernog bijelog nosoroga na svijetu, Sudan, uginuo je nakon 45 godina života, objavljeno je na društvenim mrežama rezervata gdje je živio.

U zadnje vrijeme Sudan je patio od brojnih zdravstvenih problema uzrokovanih starošću, a liječio se i od brojnih infekcija. Stanje mu se posljednjih dana znatno pogoršalo pa je veterinarski tim donio odluku o eutanaziji.

Sudan je živio u Keniji, u rezervatu Ol Pejeta Conservancy, gdje su ga 24 sata na dan naoružani zaštitari čuvali od krivolovaca, a bio je opremljen i radio-odašiljačima da ga čuvari mogu pronaći u slučaju da se izgubi iz vida.

It is with great sadness that Ol Pejeta Conservancy and the Dvůr Králové Zoo announce that Sudan, the world’s last male northern white rhino, age 45, died at Ol Pejeta Conservancy in Kenya on March 19th, 2018 (yesterday). #SudanForever #TheLoneBachelorGone #Only2Left pic.twitter.com/1ncvmjZTy1 — Ol Pejeta (@OlPejeta) 20. ožujka 2018.

"Bio je nježan div. Osobnost mu je bila divna, no mnogo ga se ljudi bojalo zbog veličine. Ali u njemu nije bilo ništa zlo", rekao je predstavnik rezervata.

Na svijetu su ostale još samo dvije ženke sjevernog bijelog nosoroga, a znanstvenici su uspjeli izvući Sudanov genetski materijal u nadi da će pomoću njega uspjeti inseminirati jednu od dvije preostale ženke.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Unfortunately, Sudan’s death leaves just two female northern white rhinos on the planet; his daughter Najin and her daughter Fatu, who remain at Ol Pejeta. — Ol Pejeta (@OlPejeta) 20. ožujka 2018.

The only hope for the preservation of this subspecies now lies in developing in vitro fertilisation (IVF) techniques using eggs from the two remaining females, stored northern white rhino semen from males and surrogate southern white rhino females. — Ol Pejeta (@OlPejeta) 20. ožujka 2018.

Inače, 1960. godine na svijetu je bilo oko 2000 jedinki ove vrste, a već do 1984. taj se broj smanjio na 15.

"Možemo se samo nadati da će svijet nešto naučiti iz tužnog gubitka Sudana i poduzeti sve da se okonča trgovina rogovima ovih životinja. Iako cijena rogova pada u Kini i Vijetnamu, krivolovci još prijete svim vrstama nosoroga", objasnio je Peter Knights, upravitelj WildAida.

James Mwenda is one of the 6 dedicated caregivers who take care of Sudan on a daily basis. Most of the caregivers have been with him since he arrived on Ol Pejeta in 2009 and to them; he is like family. pic.twitter.com/FjghASsa94 — Ol Pejeta (@OlPejeta) 16. ožujka 2018.

2011. godine uginuo je posljednji zapadnoafrički crni nosorog na svijetu, također zbog krivolova.