Učenici iz Floride najavili marš na Washington: "Gubimo živote dok se odrasli igraju"

Screenshot, Video: CNN



UČENICI koji su preživjeli pucnjavu u školi na Floridi najavili su nacionalni marš na Washington. Zahtijevat će od političara da zakonski ograniče upotrebu oružja.



Učenici koji organiziraju marš izjavili su za američke medije kako su odlučni da pucnjava do koje je došlo u srijedu bude točka prekretnica u nacionalnoj debati oko oružja.



17 osoba ubijeno u napadu



U napadu je ubijeno 17 učenika i osoblja škole, a ta pucnjava je ujedno u najsmrtonosnija u školama SAD-a u posljednjih šest godina.



Jučer je održan prosvjed na kojem su okupljeni poručili političarima i predsjedniku Trumpu da se srame.



Trump je još prošle godine rekao kako se nikada ne bi uplitao u zabranu oružja te na pravo građana da posjeduju oružje.



Trump za kontrolu oružja i pucnjavu okrivio demokrate i FBI



U svojim prvim komentarima o kontroli oružja nakon pucnjave ovog tjedna, Trump je uspio okriviti demokrate rekavši kako se nisu pozabavili tim zakonom dok su bili u Kongresu tijekom početka mandata Baracka Obame.



Osim demokrata, dio krivice svalio je i na FBI jer nisu uočili signale za uzbunu prije same pucnjave. Podsjetimo, iz FBI-a su objavili kako nisu reagirali an prvi dojavu o Nikolasu Cruzu koji je počinio masakr u školi na Floridi.



Daans je pak Trump cijelu situaciju uspio povezati s tim da, prema njemu, FBI previše pažnje pridaje istrazi o vezama njegove kampanje s Rusima za vrijeme predizborne kampanje za predsjednika, pa ne stiže raditi ostale poslove.

Opet je rekao da nema suradnje s Rusijom i FBI-evcima poručio da se vrate osnovama pa da svi Amerikanci budu ponosni na njih.

Very sad that the FBI missed all of the many signals sent out by the Florida school shooter. This is not acceptable. They are spending too much time trying to prove Russian collusion with the Trump campaign - there is no collusion. Get back to the basics and make us all proud!