Udovice branitelja održale prosvjed zbog filma: "Tko to na HRT-u ima veću moć od Tome Medveda?"

Foto: Index

RATNI veterani i udovice poginulih branitelja iz rata večeras su održali izvanrednu konferenciju za medije zbog filma Ministarstvo ljubavi.



Udovice se pitaju tko to na HRT-u ima veće ovlasti od ministra Tome Medveda koji je jučer tražio da se Ministarstvo ljubavi ne emitira.



"Ovo nije prosvjed, želimo samo pokazati javnosti i HRT-u da udruga udovica ima podršku svih branitelja i stradalnika iz rata i svih Hrvata koji vole svoju domovinu i razmišljaju.



Zahvaljujem svima što ste došli u velikom broju, posebno medijima. Tema je da podržite naš udovice i da zaustavimo blaćenje Domovinskog rata i Hrvatske. Unatoč tome što su odgovorni na HRT-u upozoreni kako komedija Ministarstvo ljubavi izruguje i vrijeđa naš udovice, djecu, naše ubijene muževe, Domovinski rat i Hrvatsku, odlučili su ga prikazivati večeras.



Na jučerašnjom sastanku s ministrom Medvedom dale su nam podršku sve braniteljske udruge. Tada smo tražili da se film ne prikazuje na javnom servisu. Ministar je pismeno uputio zahtjev svim odgovornima s HRT-a da se film ne prikazuje. Ovim putem moramo se obratiti premijeru. Tražimo od vas objašnjenje tko to na HRT-u ne želi poslušati riječ i apel našeg ministra hrvatskih branitelja. Tko to ima jaču i veću moć od ministra vaše i naše vlade, ako je ministar na sastanku zajedno sa svim udrugama iz rata tražio u pisanom obliku da se poražavajuća komedija ne prikazuje na javnoj televiziji, a koju i mi financiramo iz proračuna", rekla je predstavnica udovica poginulih.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Pitanje glasi: 'Tko uopće vlada u Hrvatskoj?'", upitali su Plenkovića prosvjednici.

Film na programu večeras

Podsjetimo, film Pave Marinkovića iz 2016. prvo je trebao biti prikazan prošli tjedan, ali je prebačen za večeras u 21 sat. No, danas je objavljeno kako će film biti emitiran u kasnijem terminu, u 23:15.



Ipak, čini se da veteranskim udrugama ni to nije dovoljno pa su se odlučili na prosvjed pred zgradom HRT-a.



Film Ministarstvo ljubavi snimljen je uz potporu Hrvatskog audiovizualnog centra (HAVC), Eurimagesa i Češkog filmskog fonda, a premijeru je imao krajem 2016. godine. Riječ je o fikciji, komediji u kojoj je glavni lik državni inspektor. Naime, u tom filmu država traži načine da popuni praznu državnu blagajnu, a 20 godina nakon završetka rata svoju pozornost usmjerava na udovice branitelja. Svima onima koje se nisu ponovno udavale, a žive u izvanbračnim zajednicama s novim partnerima, bit će oduzeta obiteljska mirovina - tako zvuči zaplet ove komedije.



Film je prikazan na tridesetak festivala, osvojio je i četiri nagrade, a jedna od njih je ona Mostar Film Festivala. Među pokroviteljima festivala u Mostaru bili su Ured hrvatskog člana Predsjedništva BiH te HAVC. Film je čak na 33. festivalu mediteranskih zemalja u egipatskoj Aleksandriji dobio Grand prix za najbolji film.