Udovice branitelja zaustavile emitiranje komedije na HRT-u

Foto: Ministarstvo ljubavi/HRT

HRT je prošlog tjedna s program skinuo filmsku komediju "Ministarstvo ljubavi". Razlog? Pobunile su se udovice branitelja.



Naime, HRT, koji je gotovo svakog tjedna u središtu manjeg ili većeg skandala, opet je uspio uzburkati hrvatsku javnost kada su prošlog tjedna s programa naprasno skinuli najavljeni film Pave Marinkovića iz 2016. godine. Kako pišu desničarski mediji, rezultat je to uspješnog pritiska jedne veteranske udruge koja je u posljednji trenutak uspjela film skinuti s programa HTV-a.



"Kao autor osjećam se poniženo da se na kraju moram opravdavati. Moja savjest je čista", naglasio je u razgovoru za Index Pavo Marinković, redatelj i scenarist filma Ministarstvo ljubavi.



No, krenimo redom.

Prijetnje iz 2016. godine: Imat ćete pakao!



Film "Ministarstvo ljubavi" snimljen je uz potporu Hrvatskog audiovizualnog centra (HAVC), Eurimagesa i Češkog filmskog fonda, a premijeru je imao krajem 2016. godine. Riječ je o fikciji, komediji u kojoj je glavni lik državni inspektor. Naime, u tom filmu država traži načine da popuni praznu državnu blagajnu, a 20 godina nakon završetka rata svoju pozornost usmjerava na udovice branitelja. Svima onima koje se nisu ponovno udavale, a žive u izvanbračnim zajednicama s novim partnerima, bit će oduzeta obiteljska mirovina - tako zvuči zaplet ove komedije.

Film je prvi put prikazan na festivalu u Puli, a kino premijeru je imao 31. listopada 2016. godine. No još u kolovozu te godine reagirale su veteranske udruge tvrdeći kako ih film vrijeđa.



"Svečano vam obećavamo da ćete imati pakao, borit ćemo se svim pravnim, demokratskim sredstvima, jamčimo vam da se film neće prikazivati niti na jednom festivalu, a niti bilo gdje drugdje. Slobodni smo obavijestiti vas, da smo pokrenule postupke na svim razinama i institucijama Hrvatske države, skupo će vas stajati ova limunada", dio je priopćenja udruge Žene u Domovinskom ratu iz Zadra iz kolovoza 2016. godine.



Dezerterska i bezmuda duša



U pismu se Marinkovića optužuje da je dezerter, kao i da je mogao napraviti film o "vlastitim majkama koje su vas cijeli život odgajale da mrzite sve što je Hrvatsko (sic!)". Bila je to tada i kritika HAVC-a, a veteranske udruge zagovarale su ideju da je novac potrošen na Marinkovićev film mogao biti uložen u hrvatske sportaše.



"Jedno je sigurno, mi se ne bojimo reći kako nije dovoljno roditi se u hrvatskom rodilištu, besplatno se školovati u Hrvatskim školama i akademijama, trošiti hrvatske kune, i nazivati se hrvatskim redateljem ili glumcem. Da bi se mogao okititi takvom titulom moraš voljeti svoj narod, moraš poznavati svoju baštinu, kulturu i moralne vrijednosti svog naroda. I na kraju gospodine Marinkoviću, vaša djela najviše će govoriti o vama, vašoj dezerterskoj i bezmudoj duši. Vaši su opanci, a naši su obojci, pa budemo vidli!!!", stajalo je na kraju pisma veteranske udruge iz Zadra.

Od ultimatuma do 30 festivala i četiri nagrade



No prijetnja se nije ostvarila. Film je prikazan na tridesetak festivala, osvojio je i četiri nagrade, a jedna od njih je ona Mostar Film Festivala. Među pokroviteljima festivala u Mostaru bili su Ured hrvatskog člana Predsjedništva BiH te HAVC. Film je čak na 33. festivalu mediteranskih zemalja u egipatskoj Aleksandriji dobio Grand prix za najbolji film.

Što se tiče prikazivanja filma u hrvatskim kinima, tu nije bilo nekih prosvjeda, ali ni problema. Prašina koja se digla oko ovog filma možda bi bila i zaboravljena da HRT nije prvo najavio film na svojem drugom programu u četvrtak 4. siječnja, a onda ga bez objašnjenja skinuo.



"Čuo sam tu priču kako HRT nije emitirao film jer su morali provjeravati je li on u skladu sa zakonskom regulativom čije se odredbe odnose na Hrvatsku radioteleviziju. Ne znam zaista za to. Mene nitko nije kontaktirao, a za mene je sve to suludo. Pa film je na kraju krajeva snimljen uz potporu tog istog HRT-a. Zaista ne razumijem što se zapravo dogodilo. Za mene je sve ovo apsurdno", kaže nam Marinković o ovom nevjerojatnom slučaju.



Tko to može vidjeti da se izrugujem žrtvi?



Kako nam je objasnio, u središtu filma nisu hrvatske udovice nego je riječ o satiri o suludoj državi i zakonima. Marinković za svoj film kaže da nema ni trunke ideologije, da je riječ o benignoj komediji te da zapravo zastupa čovjeka.

"Apsurdno je to sve, ta sva pisma i sva ta hajka oko filma. Naravno da mi nije palo na pamet ismijavati patnju udovica i ne znam tko bi na to mogao pomisliti. U središtu je apsurd zakonodavstva. To nije film o udovicama", kaže na kraju Marinković.



Pokušali smo jutros doći do Rozalije Bartolić iz Udruge udovica Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Grada Zagreba, a koja je navodno inicirala sastanak sa čelništvom HRT-a nakon kojeg je film skinut s programa, no do nje nismo uspjeli doći.

Odaslali smo i službeni upit dotičnoj udruzi, te ih zamolili da nam objasne što je sporno u samom filmu, no do objave ovog članka nismo dobili nikakav odgovor.



HRT najradije ne bi o onom što se događalo u četvrtak



Na HRT-u nisu raspoloženi razgovarati o ovoj temi. Iako nas je zanimao niz detalja o navodnom sastanku te obrazloženju zašto je film skinut s programa, dobili smo tek šturi odgovor.



"Obavješćujemo Vas kako je igrani film Ministarstvo ljubavi na rasporedu na Drugome programu Hrvatske televizije (HRT – HTV 2) u četvrtak 11. siječnja 2018. godine s početkom u 21.00", glasi odgovor HRT-a.





Zanimljivo je kako smo upit HRT-u odaslali jutros, a tada je na službenim stranicama HRT-a stajalo da je u četvrtak u tom terminu najavljen film "Kiklop". Onog trenutka kada smo dobili odgovor najava programa za četvrtak je i promijenjena. Sada zaista stoji da će u tom terminu biti emitiran film Ministarstvo ljubavi.

No do četvrtka su ostala još tri dana, a na službenim stranicama HRT-a stoji da zadržavaju pravo izmjene programa. Tko zna, možda ih opet netko posjeti na Prisavlju i inzistira da se "sporni" film opet makne iz programa.