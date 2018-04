Ugledni Associated Press svrstao Kolindu u ekstremnu desnicu

Foto/screenshot: FaH/AP



VODEĆI svjetski mediji poput online izdanja Daily Maila, The New York Timesa i Washington Posta prenijeli su opširni članak ugledne novinske agencije Associated Press (AP) o usponu ekstremne desnice u srednjoj Europi, koja sve više postaje mainstream, a kao jedan od primjera je i djelovanje hrvatske predsjednice Kolinda Grabar-Kitarović te prosvjed protiv ratifikacije Istanbulske konvencije koji se nedavno održao u Zagrebu.

Grabar-Kitarović opisuje se kao “hrvatska predsjednica koja se zahvaljuje Argentini što je nakon Drugog svjetskog rata prihvatila notorne pronacističke ratne zločince” te ju se stavlja u društvo vodećih bugarskih političara koji Rome opisuju kao “podivljale humanoide” i mađarskog premijera Viktora Orbana koji smatra da se “Europljani ne bi smjeli miješati s Arapima i Afrikancima”.

“Od kraja Drugog svjetskog rata takvi stavovi su u Europi bili tabu, prisutni tek na ekstremno desnoj margini društva. Danas ih otvoreno izražavaju politički lideri srednje struje u srednjoj i istočnoj Europi, kao dio populističkog naleta koji se suprotstavlja globalizaciji i masovnoj migraciji”, navodi se u članku.

U Hrvatskoj se pokušavaju rehabilitirati ustaški zločinci

Citiraju se i izjave povjesničara Toma Junesa koji kaže da su “ekstremno desne ideje postale mainstream u regiji”, a dio toga je rehabilitacija nacističkih zločinaca. Napominje se da neki analitičari smatraju kako Rusija i Vladimir Putin financijski podržavaju takve ekstremne pokrete kako bi destabilizirali Europsku uniju, te da je šampion ekstremističke politike mađarski premijer Viktor Orban, koji je istovremeno Putinov prijatelj i prvi europski lider koji je podržao Donalda Trumpa u predsjedničkoj kampanji.

U Poljskoj pak ekstremno desna vlada ukida neovisnost sudstva, dok za Hrvatsku piše da je “od ulaska u EU 2013. godine sustavno skrenula u desno” te se događalo da “neki dužnosnici poriču holokaust i žele rehabilitirati ultranacionalistički ustaški režim koji je odgovoran za smrt desetaka tisuća Srba, Židova, Roma i hrvatskih antifašista u ratnim logorima”.

Kolindine fotografija ključne za opremu članka na najposjećenijem news portalu na engleskom jeziku

Na kraju članka se zaključuje da i u zapadnoj Europi postoje ekstremno desne stranke i pokreti, no da su mlađe demokracije srednje i istočne Europe ranjivije za njihovo djelovanje.

U Washington Postu članak AP-a opremljen je fotografijom sa zagrebačkog prosvjeda protiv Istanbulske konvencije, dok je glavna zvijezda na Daily Mailu, čiji je portal najposjećeniji news portal na engleskom jeziku na svijetu, predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović. Članak naslovljen “Ekstremno desni stavovi su sada mainstream u Europi” opremljen je s nekoliko fotografija hrvatske predsjednice.

Jedva da treba napomenuti koliko štete međunarodnoj reputaciji RH nanosi naše spominjanje u kontekstu zemalja čiji vodeći političari zastupaju ekstremno desne stavove, što možemo zahvaliti Grabar-Kitarović.