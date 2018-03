Uhljeb iz HAC-a opisao kako je krao na naplatnim kućicama: "Dobio sam otkaz, ali isplatilo se"

Screenshot: RTL

O MILIJUNSKIM malverzacijama u Hrvatskim autocestama za RTL progovorio je njihov bivši blagajnik. Detaljno je opisao kako je s kolegama godinama krao desetke tisuća kuna od cestarina koje se naplaćuju vozačima. Neki to rade još dan-danas.

"Na većoj naplatnoj postaji, kad je promet pojačan preko ljeta, blagajnik je bez problema mogao u 20 smjena uzeti 20 tisuća kuna", kaže bivši blagajnik jedne naplatne postaje HAC-a. Jedan je od nekolicine blagajnika koji su zbog toga dobili otkaz, ali tvrdi - isplatilo se. Objasnio je kako je izvodio krađe.

"Prekodiranom karticom moglo se raditi što se htjelo"

"Prvo si morate nabaviti prekodirane kartice iz najbliže naplatne postaje", ističe blagajnik koji je želio ostati anoniman. Uzmimo primjer cestarine od Zagreba do Slavonskog Broda istok koja iznosi 87 kuna. Blagajnik bi vozaču naplatio taj iznos, a zatim prekodiranom karticom lažirao da dolazi iz susjedne postaje, što iznosi pet kuna. Razliku od 82 kune, konkretno u ovom primjeru, pospremio bi u vlastiti džep.

"Blagajnik je mogao doći na posao i reći: 'Danas ću uzeti svaku najdulju relaciju', što je i učinio", kaže sugovornik RTL-a Danas. Neki njegovi kolege dolazili bi na posao usred godišnjeg odmora, uzeli još novca i vratili se na odmor.

"Ljudima se osladio novac. Tako da mu je žao propustiti dvije smjene da netko drugi uzme novac, a on je na moru. On se vrati, odradi to i onda ode ponovno na more", opisuje situaciju u HAC-u bivši blagajnik.

HAC: "Nismo zakonom obvezani na fiskalizaciju"

Godišnje se u cestarini okrene više od 2 milijarde kuna, ali HAC nikad nije fiskalizirao svoje račune. Oni tvrde da ih na fiskalizaciju ne obvezuje zakon.

"Takve potrebe nisu utvrđene na području naplate cestarine. Sukladno navedenom svi koncesionari autocesta u RH izuzeti su od primjene fiskalizacije. Sustav naplate je zatvoreni sustav koji je zaštićen na nekoliko sigurnosnih razina i samim time je onemogućeno nezakonito poslovanje i utaja prihoda, odnosno osigurana je naplata poreza", poručuju iz Hrvatskih autocesta.

Bivši blagajnik uvjeren je da se u HAC-u i dalje krade, unatoč uvođenju videonadzora i sličnih kontrola.

"Ne mogu zamisliti da nema kriminala i sad kad su na rukovodećim mjestima kriminalci koji su do jučer krali", ističe bivši blagajnik.