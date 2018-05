Ukrajina platila Trumpovom odvjetniku da organizira susret s njihovim predsjednikom

Foto: Hina

UKRAJINA je platila osobnom odvjetniku američkog predsjednika Donalda Trumpa Michaelu Cohenu najmanje 400.000 dolara da organizira sastanak između Trumpa i ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka prošle godine, objavio je BBC.



Do isplate je došlo zato što si je Porošenko želio otvoriti neslužbeni kanal prema američkom predsjedniku, kaže BBC, citirajući dva neimenovana izvora u Kijevu.



Cohen je uvučen u priču jer su ukrajinski lobisti i veleposlanstvo u Washingtonu željeli Porošenku omogućiti više od fotografiranja s Trumpom s obzirom na to da je "ukrajinski vođa želio nešto što bi se moglo nazvati 'razgovorima'".



"Potpuno lažna priča"



"Ova je priča potpuno lažna", rekao je Cohen u pisanom odgovoru Reutersu. Bijela kuća još nije komentirala tu vijest. Porošenkov ured također je priču nazvao lažnom.



Trump se susreo s Porošenkom u Bijeloj kući 20. lipnja 2017. i to je trebao biti kratak i protokolaran sastanak, nakon što je Porošenko razgovarao s potpredsjednikom Mikeom Penceom.



Porošenko je kasnije u izjavi novinarima rekao da je vrlo zadovoljan "nakon sveobuhvatnih i detaljnih razgovora" s Trumpom.



BBC kaže kako nema naznaka da je Trump znao za isplatu Cohenu.



Drugi izvor iz Kijeva potvrdio je priču, osim što je kazao da je Cohenu isplaćeno 600.000 dolara.