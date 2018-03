Ulaznice za Plitvice poskupljuju i do 70 kuna, pogledajte novi cjenik

Foto: 123rf

KAKO je bilo najavljeno prošle godine, cijene ulaznica za Nacionalni park Plitvička jezera ove će godine porasti.



Prema cjeniku objavljenom na stranicama Plitvičkih jezera, cijene ulaznica za odrasle u razdoblju od 1. travnja do 30. lipnja iznosit će 150 kuna, što je čak 40 kuna više nego što su dosad iznosile. Za dva ljetna mjeseca, odnosno od 1. srpnja do 31. kolovoza cijene ulaznica za odrasle do 16 sati bit će čak 70 kuna skuplje (umjesto dosadašnjih 180 kuna ulaz će se plaćati 250 kuna).



Poskupljuju i cijene ulaznica za ostale grupe. Tako će u razdoblju od 1. travnja do 30. lipnja grupe odraslih plaćati 130 kuna, studenti 100 kuna, grupe studenata 90 kuna, djeca od 17 do 18 godina 80 kuna i grupe djece 70 kuna. U razdoblju od 1. srpnja do 31. kolovoza grupe odraslih ulaznice će plaćati (do 16 sati) 250 kuna, studenti 160 kuna, grupe studenata 160 kuna i djeca od 7 do 18 godina 110 kuna.





Ono što je novo u cjeniku su dvije vrste cijena - za ulaznice do 16 sati i za ulaznice nakon 16 sati. Ulaznice kupljene nakon 16 sati bit će znatno jeftinije, a primjenjivat će se samo u ljetnim mjesecima. Odrasli će tako ulaznice nakon 16 sati u srpnju i kolovozu platiti 150 kuna, studenti 100 kuna, a djeca 50 kuna.U studenome, prosincu, siječnju, veljači i ožujku cijene ostaju iste.Primjena novog cjenika kreće od 8. travnja jer Plitvice 8. travnja slave 69. rođendan, pa će posjetitelji u tom "slavljeničkom tjednu" od 1. travnja do 8. travnja Nacionalni park moći posjetiti po cijeni od 50 kuna za odrasle i 20 kuna za djecu.