Umirovljeni pilot za Index o kupnji izraelskih aviona: "Volio bih da sam u krivu. Ovo je greška"

UMIROVLJENI pilot Ivan Selak posljednjih dana prometnuo se u jednog od glasnijih kritičara nabavke polovnih izraelskih aviona. O tome da će Hrvatska izabrati baš polovne izraelske avione već se mjesecima pisalo, ali službene potvrde nije bilo. No, sinoć je, nakon dugog sastanka koji su sazvali Kolinda Grabar-Kitarović i Andrej Plenković, objavljeno kako je Vijeće za obranu vladi predložilo da se prihvati ponuda iz Izraela kao najpovoljnija.

Jutros smo popričali s Ivanom Selakom koji nam je detaljno objasnio što ga točno muči kod izraelskih aviona.



"Ja ostajem pri svom stavu, a iz onoga što je sinoć objavljeno nisam ništa ni saznao. Koliko su stari, koliko su sati naletjeli, ali prema onome što znamo, ja ostajem pri onome što mislim", kaže Selak za Index.



Pa objašnjava sa stručne strane.



"Najveći problem su sati njegova naleta i godine starosti. Dakle, njegov životni vijek, što god tko pričao, je na isteku. Avion je skup za održavanje inače. Optimum korištenja aviona, kad je on najjeftiniji za održavanje, je od treće ili četvrte godine kad je proizveden pa do 22. godine starosti.



Prve dvije, tri godine kad je izašao iz tvornice taj avion je skup jer treba preboljeti dječje bolesti. Nakon toga je najjeftiniji. Nakon 22-23 godine, cijena održavanja drastično košta. Najgora stvar u tome je što je avion stariji, to više vremena provodi u halama za održavanje, kod inženjera, a sve manje leti. Nakon trideset godina praktično se vrlo malo i razmatra mogućnost ozbiljne upotrebe aviona F-16. Govorim o ozbiljnoj upotrebi, u upotrebi kakve je bio prvih 20-ak godina. Nakon 30 godina ga možete koristiti za paradiranje", priča Selak.

Tri glavne mane ovakve kupovine

Selak kaže da je tip zrakoplova jako dobar. Sam je, kaže, upravljao F-16 i zna o kako se kvalitetnom stroju radi. No u ovom slučaju naglašava tri velike mane. Prva velika mana je činjenica da avion kupujemo od Izraelaca. To znači, kaže Selak, da je avion maksimalno iskorišten jer je riječ o iznimno kvalitetnim pilotima države koja često ratuje. Druga velika mana je što je riječ o starim avionima. To vodi i do treće mane. Selak smatra da je riječ o avionima koji su na isteku svog life timea.



"Na žalost, njegove godine i sati su uzrok povećavanja cijene održavanja što povećava cijenu sata leta. Također kod tako starih aviona javlja se problem čestih kvarova i dužeg vremena detekcije i otklanjanja istih. Računica kaže da cijena održavanja za svaku godinu starosti bude uvećana 1,2-1,5 %, pa vi prema godinama starosti računajte", kaže Selak.





Dakle, prema njemu, dobit ćemo avione koji će većinu vremena prevoditi u hangarima i na remontima. Selak naglašava kako avioni neće padati, ali naprosto neće biti riječ o avionu s vrhunskim karakteristikama."On može biti letno iskoristiv. On neće padati, on će provoditi više vremena u hangaru. Puno više nego u zraku. A njegove letne karakteristike nakon 40 godina nitko ozbiljan ni ne razmatra. Ako uzmete američke programe održavanja zrakoplova F16, o programu dorađivanja na tom avionu, njihov Falcon program, to su sve dorade na strukturi veza krilo - trup i na strukturama trupa koje trpe najveća opterećenja. Negdje oko 13 točaka su kritične za taj zrakoplov. Prve napukline u strukturi su se javile nakon tri do tri i pol tisuće sati leta. Ako se to javljalo kod Amerikanaca, onda se to javljalo i kod Izraelaca koji su od SAD-a te zrakoplove kupili. Izraelci su pojačavali trup, vezu, krilo, trup, gomilu toga. Oni su na taj avion stavljali velike terete, koristili su ga onako kako se taj zrakoplov zaista koristi", objašnjava Selak za Index."On će letjeti, ali obim zadaća neće biti onakav kao kad je imao pet, deset, petnaest ili dvadeset godina. A najveći problem, apsolutno sam siguran, provest će najviše vremena u hangaru", još jednom dodaje Selak.Pa koja je onda logika takve kupovine, posebno s obzirom na to da će ti avioni za 20 godina biti stari pola stoljeća."Ispada da je logika da je to najjeftinije. Rekao sam u vezi cijene, ako je ukupno potrošeno 500 milijuna eura, zašto moramo kupiti 12 zrakoplova starih 30 godina? Zašto se nismo našli s našim najvećim saveznikom, zašto nismo pitali SAD? Zašto nismo odgovorili na njihovu ponudu, pitali ih da nam ponude zrakoplov star 10-15 godina. Nema nikakve logike da američki zrakoplov kupujem od Izraelaca. Ako nam je SAD najveći saveznik, pitajmo njega. Ako nam je saveznik Izrael, odgovorimo i njima. Zašto ih nismo pitali da nam ponude nešto od toga mlađe, oni toga imaju", pita se Selak.

Koliko će nam ovi avioni trajati



Pitali smo Selaka hoće li izraelski avioni koje kupujemo biti u vojnoj upotrebi idućih 30-ak godina koliko je planirano.



"To nema teorije. Mi govorimo o zrakoplovu kojeg imamo namjeru koristiti ozbiljno, ne na aeromitinzima. Ono što sam ja predlagao, neka bude F-16, on je odličan i ima veliku prednost nad Gripenom jer je proizveden u ogromnom broju komada. Okej, odlučili smo se za F-16. Ali ne razumijem čemu ta žurba, zar nam je neprijatelj pred vratima? Meni to ne pije vodu.



Ja osobno bih htio da nisam u pravu. Nažalost, bit ću u pravu. Ali osobno, čovjek kakav jesam, neću biti sretan nakon što se utvrdi da sam bio u pravu. Takav sam čovjek. Ja ni susjedu ne želim da uradi nešto loše i da mu se ja smijem. Neću se smijati greški koju mi radimo, daj Bože da ja nisam u pravu. Ali ono što ja znam, što mi je poznato, bojim se da ovaj put sigurno griješimo", zaključuje Selak za Index.