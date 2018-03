Umjesto Ramljaka, istražuje se tko je iz HZMO-a Indexu dostavio podatke koji ga kompromitiraju

Foto: Index/Pixsell/Robert Anić



Dok konzultantska tvrtka Texo Management i dalje savjetuje upravu Agrokora, istražuju se djelatnici HZMO-a, kako bi se utvrdilo tko je Indexu dao karticu mirovinskog osiguranja Ante Ramljaka.



>>IMAMO DOKUMENT KOJI TEŠKO TERETI RAMLJAKA Istovremeno je radio za Agrokor i za bivšu firmu



U Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) provedena je istraga kojom je obuhvaćeno oko 400 djelatnika kako bi se utvrdilo tko je Indexu dostavio informaciju da je sada već bivši izvanredni Vladin povjerenik za Agrokor, Ante Ramljak, još dvadesetak dana otkako je imenovan na taj položaj, bio prijavljen i u svojoj bivšoj tvrtki, Texo Management. Nakon toga je HZMO podnio deset internih prijava, objavio je Telegram.



Index je 19. veljače objavio taj podatak, a dva kasnije Ramljak je podnio ostavku.



Ponove li povredu slijedi otkaz





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Nitko od upozorenih deset radnika nije dobio otkaz on bi im mogao uslijediti ponove li "povredu". Podnijeta je i kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu protiv nepoznatog počinitelja "zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nedozvoljene uporabe osobnih podataka iz čl. 146. Kaznenog zakona RH”.Ispitivano je navodno 400 zaposlenih, svaki peti zaposlenik HZMO-a, a na kraju je opomenuto njih deset.Pronašli su ih tako što su 19. veljače ulazili uz pomoć tzv. šifre 133 u Ramljakovu karticu, iz sindikata HZMO-a tvrde da je većina tih osoba rekla je kako su to učinili jer su bili znatiželjni.Na Indexu smo javno pozivali i pisali Agrokoru, Vladi, Ministarstvu gospodarstva, Texo Managementu i HZMO-u, tražili smo da nam odgovore na pitanje koje je zbunilo Ramljaka na saborskom saslušanju: Do kada je bio zaposlenik Texo Managementa, tvrtke koja je dobila 12 milijuna kuna unosan ugovor s Agrokorom?Oni su se na naše upite oglušili ili nam nisu dali traženu informaciju. "Za navedene podatke molimo da se obratite gospodinu Ramljaku. Vlada Republike Hrvatske ne posjeduje te podatke", odgovorili su nam. Iz Agrokora i HZMO-a su nas ignorirali.No netko je tamo očito ozbiljno shvatio svoju građansku dužnost, pa je Index na kraju objavio informaciju.Ramljak je zbog toga, nakon dva dana dao ostavku, no njegova bivša firma, u koju se sutra može slobodno vratiti i dalje raditi i u mandatu Fabrisa Peruška. Umjesto da istražuje Ramljakov sukob interesa i korupciju, prijeti se zaposlenicima HZMO-a.