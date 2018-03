Umrla učenica koja je ranjena u pucnjavi u Marylandu: "Napad nije bio nasumičan"

Foto: Obiteljski album

ŠESNAESTOGODIŠNJA žrtva pucnjave u školi u Marylandu, učenica Jaelynn Willey, umrla je kasno u četvrtak nakon što su joj isključeni aparati za održavanje na životu, objavila je policija.

Jaelynn Wiley bila je učenica srednje škole Great Mills i ranjena je u napadu 17-godišnjeg učenika Austina Rollinsa u utorak. Rollins je upucao nju i još jednog učenika te razmijenio vatru sa zaštitarom škole, pri čemu je ranjen i kasnije preminuo u bolnici.

Austin Rollins

"Naši životi zauvijek su se potpuno promijenili"

Majka preminule učenice objavila je u četvrtak da će aparati za održavanje na životu njene kćeri biti isključeni:

"U utorak ovog tjedna naši su se životi zauvijek potpuno promijenili", rekla je u suzama Melissa Willey na konferenciji za novinare. "Moju kćer ozlijedio je dječak koji ju je upucao u glavu. Neće preživjeti".

