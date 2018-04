UN upozorio: U Jemenu je gotovo 8,5 milijuna ljudi gladno

Screenshot: YouTube

UN JE zatražio od donatora gotovo tri milijarde dolara za pomoć približno 13 milijuna osoba u Jemenu, opustošenom ratom.

"U Jemenu je trenutno najgora humanitarna kriza u svijetu", kazao je u Ženevi glavni tajnik UN-a Antonio Guterres govoreći o "katastrofalnom" stanju.

Objasnio je da je UN-u potrebno za svoje hitne programe u toj zemlji 2,96 milijardi dolara (2,4 milijardi eura) za ovu godinu jer "možemo i moramo izbjeći da se ovo stanje ne pretvori u dugoročnu tragediju".

The people of #Yemen are facing the world's largest humanitarian crisis. 75% of the population are hungry, sick and in desperate need of humanitarian assistance.



Today at @UNGeneva, we appeal for funds & access: https://t.co/svtO62MqB7 pic.twitter.com/h1LQbCXArf