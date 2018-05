Uporno vas uvjeravaju da su Dalićkini mailovi nebitni. To je laž, evo i zašto

Foto: Hotmail/Pixsell/Patrik Macek



PREPISKA Martine Dalić i njezinog tajnog društva već drugi dan je tema u svim medijima i, po svemu sudeći, najveća afera Plenkovićeve vlade. Vlada nije demantirala njihovu autentičnost, nego pokušava ignorirati golemu aferu govoreći kako je sve što je Index objavio već poznato.



Format mailova sigurno je dao dodatnu atraktivnost i nekim činjenicama koje su bile poznate, ili barem naslućivane, no među mejlovima koje smo objavili ima nekoliko posve novih informacija.



Za sve koje kažu da je to bilo poznato, možemo samo uzvratiti protupitanjem: Zašto niste prijavili DORH-u sumnju na korupciju?



Ipak, za čitatelje koji nisu opsesivno proučavali slučaj Agrokor pokušali smo suziti mnoštvo materijala koje smo objavili i, među kuriozitetima poput Hotmaila, Borgova, Thatcherice i restorana Fotić, pobrojati samo najjače nove činjenice, koje su uzdrmale vladu jer se dovodi u pitanje politička, ali i kaznena odgovornost potpredsjednice.



I premijera koji je štiti, relativizirajući ozbiljna odstupanja od demokratskih standarda i osobna bogaćenja pisaca Lexa.



1. Potpredsjednica vlade kaže da rad na zakonu nije kraj. Da ostaje vječni dužnik



"Hvala svima, samo ne znam iz kojeg razloga imam dojam da ovo nije kraj. Ostajem vječni dužnik. Martina", stoji u poruci potpredsjednice vlade iz 31. ožujka.





Ovim gotovo da najavljuje da se prijateljima i poznanicima konzultantima koji su pisali Lex mora odužiti, ubrzo vidimo i kako. Mada izrijekom nije izgovorila "bit će još posla, a ja ću vam se odužiti", slijed događaja točno se tako razvio.Konzultanti na Lexu dobili su ugovore s mjesečnim honorarima od po milijun kuna, dok obični suradnici na zakonima dobivaju nekoliko tisuća kuna. Sama pozicija dužnosnice kao vječne dužnice nekim privatnim osobama, koji su joj odradili neki tajni posao, zapravo je nespojiva s njezinom funkcijom.Naravno da je bilo poznato da su se autori Lexa naplatili unosnim poslovima u Agrokoru. Index je to i prvi problematizirao kroz činjenicu da je Ramljakova bivša tvrtka Texo Management dobila savjetnički ugovor. Izvanredna uprava branila se kako su oni samo podizvođači, koje je angažirao AlixPartners.Slali su nam priopćenja u ime Ramljaka, i AlixPartnersa, u kojima su to izrijekom tvrdili. Čak je Alastair Beveridge to izjavljivao u Jutarnjem listu. Dokazali smo da nisu govorili istinu.Mada nam je i onda zdrav razum govorio kako ta priča ne drži vodu, objava jednog maila otkriva kako je do odabira glavnog savjetnika došlo. Tako da su ga izabrali podizvođači, autori Lexa."Napravio sam kratki pregled financijskih ponuda", tako počinje mail. Konkretno, Marko Delić iz tvrtke Altera Finance prvo je analizirao ponude nekoliko tvrtki (koje je Ramljak pozvao). U evaluaciji je najbolje prošao AlixPartners, koji je onda izabrao Marka Delića iz Altere i društvo savjetnika. Ovo djeluje kao doista školski primjer namještanja poslova."Poštovana Martina! Samo skrećem pozornost da je u financijskim aranžmanima Adria Group Holdinga.. ", glasi početak mejla u kojem je Ivan Crnjac poslao potpredsjednici vlade 27. veljače dokumentaciju Agrokorovih kompanija.

Jedan od Todorićevih direktora, Ivan Crnjac, dostavljao je povjerljive financijske podatke o poslovanju Martini Dalić, što otvara pitanje potencijalne zloupotrebe informacija, s obzirom na to da je niz kompanija bio izlistan na Zagrebačkoj burzi, a obveznice na svjetskim burzama.

Ako su informacije prosljeđivane dalje, lešinarski fondovi mogli su kupovati, prodavati ili dokupljivati obveznice, ostvarujući financijsku korist. Otvara se i pitanje prijevare, je li dužnosnica do informacija dolazila insinuirajući pomoć, jer se čini da je Crnjac slao materijale želeći ishoditi novi kredit, koji nikad nije realiziran, nego je vlada preuzela kompaniju.



Sam model vladavine u kojem dužnosnica ima doušnika koji njoj i tajnom društvu dijeli cjenovno osjetljive informacije je potencijalno koruptivan i zastrašujući. Pogotovo kada i sama priznaje da bi sve ponovila.

