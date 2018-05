Uskoro više neće biti ćelavih, od novog lijeka kosa raste nakon par dana

Foto: 123rf



OKO 750 milijuna ljudi u svijetu, uglavnom muškaraca, ima problema s gubitkom kose ili je potpuno ćelavo.



Mnogi muškarci bit će spremni poduzeti čak i vrlo radikalne zahvate kako bi povratili dragocjeni ukras na glavi. Neki će se izložiti presađivanju, a neki će na glave učvrstiti perike ili tupee riskirajući pritom mogućnost da budu ismijani. Treći će koristiti lijekove koji imaju ozbiljne nuspojave.



Na internetu je moguće naći nebrojene reklame za rješavanje problema ćelavosti, odnosno alopecije, no predložene metode uglavnom nemaju nikakvog učinka, a pritom postoji opasnost da bi mogle imati teško posljedice.



Sveti gral u estetskoj medicini



Otkriće lijeka za ćelavost vjerojatno je jedan od svetih gralova u estetskoj medicini. Stoga je novo istraživanje, objavljeno u ozbiljnom, recenziranom znanstvenom časopisu PLOS One pobudilo veliko zanimanje medija koje su neki popratili naslovima tipa: 'Novi lijek lijeći ćelavost u nekoliko dana' ili 'Do 2020. više neće biti ćelavih'.





Trenutno u svijetu postoje dva lijeka za alopeciju čije je djelovanje potvrđeno kliničkim istraživanjima. Njihovi su stručni nazivi minoxidil i finasteride. No oba imaju umjerene rezultate u usporavanju opadanja kose i skromne u poticanju njezina rasta. Usto imaju i ozbiljne nuspojave.Primjerice, stručnjaci smatraju da Donald Trump ima bujnu kosu zahvaljujući finasterideu (ljekarničkog imena Propecia), lijeku za smanjenje prostate i razina njezinog specifičnog antigena PSA. Međutim, on ima brojne neželjene pojave među kojima su i višegodišnji gubitak potencije i sklonost samoubojstvu.







Odlični rezultati, a bez nuspojava



Prema pisanju autora, novi lijek imunosupresiv WAY-31660 mogao bi vrlo snažno poticati rast kose već u kratkom razdoblju od nekoliko dana, a istovremeno ne bi trebao imati nikakvih nuspojava.



Prema autorima lijek, koji se inače već koristi za liječenje osteoporoze, odnosno krhkih kostiju, uzrokuje da kosa u samo šest dana naraste dva milimetra. WAY-31660 djeluje na proteine koji imaju funkciju zaustavljanja rasta kose.



U svojoj studiji tim sa Sveučilišta u Manchesteru u Velikoj Britaniji krenuo je s istraživnjem učinka ciklosporina A. Taj gljivični metabolit se još od 1980-ih uobičajeno koristi kao imunosupresiv za suzbijanje odbacivanja transplantiranih organa, a već duže se zna da može snažno potaknuti rast kose. Međutim, problem je u tome što se, zbog svoje toksičnosti, ne može primjenjivati na ljudima. Autori su ga stoga koristili samo u laboratorijskim uvjetima kako bi otkrili nove ciljeve važne u poticanju rasta kose i na temelju njih otkrili moguće netoksične supstance koje bi imale slično djelovanje. Analize su pokazale da ciklosporin A značajno smanjuje razine SFRP1 koji pak djeluje kao inhibitor signalnih putova Wnt i zaustavlja rast kose. Tim je stoga potražio spoj koji ima slično djelovanje, ali bez nuspojava i utvrdio da bi to mogao biti WAY-316606, lijek koji se dobro podnosi. U uzorcima tkiva ljudske kože u laboratorijskim eksperimentima utvrđeno je da on značajno ubrzava rast kose.