USKRSNICE U DRŽAVNIM FIRMAMA Gubitaši najbahatiji, HŽ i HAC dijele vaš novac kao da su ga oni zaradili

GOTOVO sve državne tvrtke svojim će zaposlenicima dijeliti uskrsnice. Najveću uskrsnicu dobit će tvrtka koja ima dug od oko 22 milijarde kuna, a riječ je o Hrvatskim autocestama. Njihovi će djelatnici dobiti čak 1000 kuna. Drugi apsurd je taj da će HŽ koji tone u minusu također ne samo dijeliti uskrsnice, nego su ih čak i povećali.

"HAC je radnicima isplatio jednokratan dodatak na plaću u neoporezivom iznosu od 500,00 kuna na plaću, dok će dar u naravi u visini neoporezivog iznosa prema važećim propisima za nabavku životnih potrepština biti isplaćen prije Uskrsa", stoji u odgovoru koji nam je stigao iz HAC-a.



Istovremeno, prije samo dva mjeseca direktor HAC-a Boris Huzjan rekao je da je ukupni dug HAC-a oko 22 milijarde kuna te da je resorno ministarstvo angažiralo financijskog savjetnika da radi na procesu refinanciranja i restrukturiranja duga. To međutim ne sprječava tvrtku da dijeli najbolje uskrsnice.



Iako je HŽ teški gubitaš, oni ne samo da dijele uskrsnice, nego su i povećali iznose u odnosu na prije dvije godine. Tako će HŽ Infrastruktura svakom radniku isplatiti uskrsnicu od 500 kuna. Uskrsnica im je 2016. iznosila 200 kuna.



U HŽ Putničkom prijevozu također će sukladno Kolektivnom ugovoru radnicima biti isplaćena uskrsnica u iznosu od 200 kuna.



Tako će HŽ-ove tvrtke dijeliti uskrsnice, dok istovremeno država pokriva njihove gubitke.

Dugovi željezničkih tvrtki u vlasništvu države povećali su javni dug za oko 1,3 posto BDP-a



Stručnjaci Instituta za javne financije (IJF) Anto Bajo i Marko Primorac u publikaciji "Restrukturiranje željezničkih poduzeća u vlasništvu RH" upozorili su da su željeznice neuspješno restrukturirane te da sva njihova poduzeća podnose svoje gubitke državi, a individualne odgovornosti za poslovanje gotovo da i nema, zaključili su u svojoj analizi.



Navode da željeznička poduzeća zadnjih deset godina uglavnom završavaju s gubitkom, nekad i većim od milijarde kuna. Ciljevi restrukturiranja od 2012. do 2016. godine nisu ostvareni, a likvidnost poduzeća je slabija nego prije početka restrukturiranja.



Ukupne obveze željezničkih poduzeća u 2015. iznose šest milijardi kuna, od čega je trećina kratkoročnih obveza.



Željeznice su, pored brodogradilišta i cesta, treći najveći korisnik državnih potpora, jamstava i subvencija. Obveze i dugovi željezničkih poduzeća u vlasništvu države utječu i na rast javnog duga i proračunskog deficita. Od 2006. do 2015. sektoru željeznica dodijeljene su potpore od 8,7 milijardi kuna, a ukupne državne potpore redovito su godišnje nadmašivale 700 milijuna kuna. U razdoblju od 2000. do 2015. odobreno je državnih jamstava 12,64 milijardi kuna.Obveze i dugovi željezničkih poduzeća u vlasništvu države povećali su javni dug za otprilike 1,3 posto BDP-a."Po svemu sudeći, državne željeznice ostaju financijski uteg oko vrata države, čak i ako se osigura nastavak restrukturiranja", kažu IJF-ovi analitičari. No ipak, unatoč svim pokazateljima da tvrtka gomila gubitke oni su, kako smo naveli, čak i povećali iznos uskrsnice.Što se tiče ostalih državnih tvrtki, Hrvatska pošta će, sukladno Kolektivnom ugovoru, 21. ožujka 2018. isplatiti jednokratnu prigodnu nagradu u iznosu od 500 kn na tekuće račune radnika.

Po 400 kuna HEP-u i Hrvatskoj lutriji



U iznosu od 400 kuna, uskrsnice će biti isplaćene u HEP-u te Hrvatskoj lutriji koji će sukladno Kolektivnom ugovoru radnicima za Uskrs isplatiti u naravi iznos od 400 kuna neto po radniku.



Hrvatska radiotelevizija u skladu s Kolektivnim ugovorom svim zaposlenicima koji su u radnome odnosu u 2018. godini će isplatiti uskrsnicu, odnosno primitak u naravi u iznosu od 300 kuna po zaposleniku.



Najlošije su prošli djelatnici Croatia Airlinesa i Jadrolinije koji neće isplaćivati uskrsnice svojim zaposlenicima.



Hoće li i kolike uskrsnice dobiti još nam nisu odgovorili iz uprave Hrvatskih cesta, Hrvatskih voda, Hrvatskih šuma i Janafa.