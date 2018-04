UŽAS U SIRIJI Najmanje 70 mrtvih u napadu kemijskim oružjem

Screenshot: Al Jazeera



SIRIJSKI pobunjenici optužili su u subotu vladine snage za smrtonosni kemijski napad na civile u Dumi, posljednjem pobunjeničkom uporištu istočne Gute, a dok službeni Damask niječe napad neke humanitarne udruge broj žrtava procjenjuju i na više od stotinu.



Napad otrovnim klorom?



U napadima je poginulo 70 civila u 24 sata. Sirijski opservatorij za ljudska prava (SOHR) ustvrdio je više desetaka slučajeva gušenja, od kojih su neki uzrokovali smrt u Dumi, posljednjem pobunjeničkom uporištu pred vratima glavnog grada.



Međutim, humanitarne organizacije ocjenjuju da je broj žrtava dosegnuo stotinu i više i da bi mogao rasti.



Plave kacige, spasioci u pobunjeničkim zonama, osudili su pribjegavanje "toksičnom plinu kloru", što su smjesta opovrgnuli sirijski državni mediji.



Broj žrtava će vjerojatno rasti



BBC je objavio da su spasioci volonteri u Siriji prvotno prijavili čak 150 žrtava napada otrovnim plinom u gradu Dumi. Dobrovoljni spasioci iz organizacije Bijelih kaciga, dodaje BBC, na Twitteru su objavili grafički prikaz žrtava te procijenili da će broj, koji se sada procjenjuje na 70, još rasti.



"Broj mrtvih u napadu za koji se sumnja da je kemijski u Dumi mogao bi rasti "iznad 100", rekao je Savez organizacija za medicinsku skrb i pomoć (Union of Medical Care and Relief Organizations UOSSM) u nedjelju.



"Mnoge žrtve su žene i djeca i simptomi pokazuju da su udisali toksični plin", navodi se u izjavi, koju prenosi agencija dpa.



"Očekuje se da bi broj žrtava mogao rasti iznad 100 jer je sada ekipama sirijske civilne zaštite krajnje teško doprijeti do žrtava zbog stalnih bombardiranja Dume", navodi organizacija.



Sirijski državni mediji zanijekali su da su vlasti provele bilo kakav kemijski napad i rekli da su pobunjenici u Dumi bili u kolapsu i da su širili lažne vijesti, prenosi Reuters.



Američki State Department izjavio je da prati situaciju i da treba optužiti Rusiju ako je kemijsko oružje upotrijebljeno. Reuters ističe i da samostalno nije mogao provjeriti izvješća o kemijskom napadu.



Sirijska vlada ponovno je zauzela gotovo cijelu istočnu Gutu pobunjenicima u ofenzivi koja je započela u veljači, ostavivši samo Dumu skupini Jaiš al-Islam. Nakon nekoliko dana primirja snage sirijske vlade, koju podupire Rusija, nastavile su u petak poslijepodne s teškim zračnim napadima.







Sirijski opservatorij za ljudska prava izjavio je da je u Dumi umrlo 11 osoba od posljedica gušenja dimom od konvencionalnog oružja koje su bacale vladine snage. Probleme s disanjem, po njihovim je podacima imalo 70 ljudi. Rami Abdulrahman, ravnatelj Opservatorija, izjavio je za Reuters da ne može potvrditi je li upotrijebljeno kemijsko oružje.



Sirijsko američko medicinsko društvo (SAMS) izvijestilo je da je bomba klorina pogodila bolnicu u kojoj je poginulo šest osoba, dok je drugi udar nervnim otrovom pogodio obližnju zgradu.



SAD optužuje Rusiju zbog bezrezervne podrške Asadu



Sjedinjene Države osudile su udare sirijskih snaga na posljednju pobunjeničku skupinu u Istočnoj Guti, blizu Damaska i ocijenile da Rusija, koja pruža "bezrezervnu podršku" režimu predsjednika Bašara al-Asada, snosi odgovornost za kemijski napad.



"Ako se potvrde, te su informacije zastrašujuće i zahtijevaju hitan odgovor međunarodne zajednice", napisala je u priopćenju glasnogovornica State Departmenta Heather Nauert.



"Asadov režim i njegova podrška moraju se smatrati odgovornima, i svaki novi napad mora se smjesta spriječiti", dodala je ona.



"Rusija svojom bezrezervnom podrškom režimu snosi konačnu odgovornost za te brutalne napade", rekla je Nauert. Po njoj, zaštita koju Rusija pruža Asadovu režimu i njezin neuspjeh u sprečavanju upotrebe kemijskog oružja dovodi u pitanje njezin angažman u rješavanju krize u cjelini.