UŽAS U SIRIJI U zadnjih pet dana ubijeno je 150 djece

CIJELI tjedan ruske i sirijske režimske snage napadaju Gutu, pobunjeničku enklavu u okolici Damaska.

Ten-year-old Omar was injured in an air strike that killed members of his family in Eastern #Ghouta, Syria 📸 @amer_almohibany for @AFP pic.twitter.com/lDOyI3nTsx — Amer almohibany (@amer_almohibany) 25. veljače 2018.

Zračni napadi i topnička paljba traju već tjedan dana na području koje je od 2013. pod opsadom snaga režima Bašara al-Asada. To je jedno od posljednjih područja pod kontrolom pobunjenika.

Syrian army continues to bomb Eastern Ghouta despite the UN's ceasefire call. More than 500 civilians, including 121 children have been killed 😢😢#EastGhouta #PrayForSyria #Ghoutapic.twitter.com/lmxufSrSyh — ♚ آل مالك ♚ (@almaalik_) 25. veljače 2018.

Oko 400.000 ljudi uglavnom je odsječeno od humanitarne pomoći, a aktivisti su upozorili da je situacija dramatična jer zalihe hrane i medicinskih potrepština nestaju.

Barel-bombe (bačve ispunjene eksplozivom i metalom), bombe i granate sručile su se na područje na kojem je zarobljeno 393 tisuće ljudi, pod višegodišnjom opsadom, sa zalihama hrane, vode, lijekova i goriva koje su gotovo potpuno istrošene. Očajni, izgladnjeli i prestravljeni civili skrivaju se od bombi u podrumima dok očekuju početak režimske ofenzive koja je već pitanje dana.

"Živimo u podrumu, ispod napola razrušene kuće. Moja kći je bolesna. Kosa joj ispada jer je tako prestrašena", kaže 28-godišnja Asia za BBC. "Ne možete zamisliti kako je teško. Za ovu djecu, da bi živjela sigurno, morate ih držati u podrumu. Ne mogu izići, ne mogu se igrati ni išta drugo", kaže 29-godišnji Muajad, otac dvoje djece.

Još jedna potresna snimka koja dolazi iz Gute pokazuje djevojčice Noor i Alu u trenucima nakon što im je bomba pogodila zgradu. Srećom, preživjele su. "Vojni avioni bombardirali su našu zgradu", kaže starija. "Spasite Gutu!", dodaje mlađa, držeći zavoj - ili jednostavno maramicu - na porezotini na glavi.

Druga snimka prikazuje očajnu majku u improviziranoj bolnici, kojoj liječnica kaže da ne zna što da napravi za njenog ranjenog sina, koji vjerojatno umire. "Čekam da moj sin umre! Bar će biti slobodan od boli. Upravo sam pravila kruh za njega kad se strop srušio", viče majka, uplakana i prašnjava lica, dok njen sin leži pored nje: "On ide ravno u raj. Bar će u raju biti hrane!"

Užas rata u Siriji u zadnjih pet dana uzeo je pet stotina žrtava, među njima je više od 150 djece.