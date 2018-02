UŽIVO NA INDEXU Predugo se zadržao u razgovoru s Kolindom, Vučić sa sat vremena kašnjenja stigao kod Plenkovića

Foto: Srđan Ilić/Pixsell, Igor Šoban, Patrik Maček/Pixsell



SRPSKI predsjednik Aleksandar Vučić stigao je u posjet Hrvatskoj koji bi trebao ublažiti napetosti u odnosima dviju država, ali je prije toga ukazao i na neka razilaženja među glavnim kreatorima hrvatske vanjske politike. U Zagrebu su na snazi jake mjere sigurnosti. Vučića će čuvati snajperisti i policija u civilu.

Vučić je na Franju Tuđmana sletio oko 10 sati, nakon čega je odmah krenuo prema Pantovčaku na susret s Kolindom.

Tijek događaja

14:20 Nakon fotografiranja, Plenković i Vučić će ručati i razgovarati. Kasnije Vučić ide u HGK, a otići će i do Bozanića.

14:00 Stigao je u vladu.

13:50 Vučić je krenuo na Markov trg. Kasni sat vremena. Prvo ide u vladu kod Plenkovića.

13:42 "Sve što može da pomogne pronalaženju nestalih osoba sve ćemo pomoći. Nemam problem s tim da kažem da je počinjen zločin tamo gdje je ubijeno 200 Hrvata, i obrnuto."

13:38 Poznato je da su ustaše ubili vašeg dedu. Ipak ste došli ovdje, dio je pitanja srpskog novinara Vučiću.

"Na svako pitanje ću odgovoriti, ali to što se zbivalo, ovdje ima ljudi koji s druge strane izgubili nekoga. Ja nisam imao niti jedan problem. Pa i konj je jedna plemenita životinja. Ja sam došao razgovarati o budućnosti. Hoću zamoliti hrvatsku javnost, kako vi vidite stvari koje su se zbivale prije 25 godina, mito vidimo drugačije, i Srbi vide drugačije te iste stvari, ali to ne smije biti razlog da ne razgovaramo... Nemam nikakav problem s tim da uvijek otvoreno pričamo o svemu... Nemam nikakav problem ako sam konj, četnik ili početnik ukoliko će Srbi u Hrvatskoj živjeti dobro i biti zadovoljniji, to je za mene sitnica. Kod nas postoji 'Pala muva na medveda'".

13:30 "Mi razmišljamo o unapređenju naših bilateralnih odnosa. To je za nas ključno. Mi želimo da se sve manjine u Srbiji osjećaju dobro, da vide Srbiju kao svoju domovinu.

Ako smatrate da smo zaslužili da nam otvorite poglavlje, otvorite. Ako ne, ne.

Uvijek smo za svaku vrstu razgovora i s BiH. Čović je rado viđen gost u Beogradu."

13:24 Novinarka TV Pinka pitala je Vučića o prosvjedu.

"Ja ne znam koliko je prosvjeda bilo, vidio sam neke ljude usput, pisalo je "Konju, ne laži", nešto oko izvinjenja, zatim "Četnik, početnik", nisam se strašno uznemirio. Predsjednica me ovdje dobro primila. To je njihov posao, svatko neka radi svoj posao, nekad prosvjeduju i u Srbiji protiv mene. Nikome se ne želim pravdati, ja nisam četnik, nitko mi u obitelji nije bio četnik, obitelj Vučić je stradala u svim ratovima", rekao je Vučić.

"Demokratsko je pravo prosvjedovati, ali sam protiv govora mržnje. Svoje mišljenje treba izražavati na kulturan način. Poruka srbijanskoj javnosti: Ne smijemo dopustiti da nam politiku s ruba političkog aspekta diktiraju pojedinci. Politiku moramo diktirati mi državnici", osvrnula se Kolinda.

13:13 "Hvala na pozivu i dobrodošlici. Razumijem da to za vas nije bio lak potez, posebice za atmosferu koja je stvarana u Zagrebu i u cijeloj Hrvatskoj, čestitam vam na hrabrosti.

Doći ćemo do toga da budemo kao Norveška i Švedska. Moramo gledati u budućnost.

Oko granice Hrvatska se poziva na katastarske knjige, Srbija se poziva na zakon. Imamo potpuno drugačije stavove, pokušat ćemo to riješiti bilateralnim putem.

Idući tjedan ću se sastati s predstavnicima udruga nestalih, mislim da je to važno i za Srbe i za Hrvate.

Razgovarali smo o pripadnicima manjina.

Ovakve smo ideje oko pruge imali prije pet godina, ali netko nije bio zainteresiran za istočne izlaznice, ako se to tako kaže. Mi jesmo zainteresirani za prugu prema Zagrebu, to je važno, za naše povezivanje, za ekonomski napredak, za povezivanje s centralnom Europom. S premijerkom Brnabić sam se dogovorio da pokušamo promijeniti atmosferu. To će biti obaveza svih predstavnika srpske politike bez obzira da li će hrvatska vlada odgovarati na to pozitivno ili ne. To je s naše strane ne zato da bismo se nekome dodvoravali, nego smatramo da je naš odnos ključan za cijelu regiju.

Razgovarali smo i tome da postignemo dijalog između naših crkava, zato ću danas razgovarati s kardinalom Bozanićem, i zato sam dobio pozitivne riječi iz Pravoslavne crkve.

Mislim da smo za budućnost naših naroda uradili dobar posao..

Ja sam spremio popis dokumenata koje smo vam spremili jer svaki put neki dokument donesemo. Ovo je popis matičnih knjiga

Ne mogu obećati da ćemo sve riješiti, ali ćemo se potruditi."

13:10 "Treće pitanje je pravosudno pitanje. Kroz rad odgovarajućih tijela nastavlja se raditi na svim pravosudnim pitanjima koje opterećuju dvije države. Pitanje granica je jedno od tih. Naš prijedlog je da nastavimo bilateralne razgovor kroz naredne dvije godine, a ako se ne dogovrimo u tom vremenu, onda da idemo pred međunarodna tijela.

Razgovarali smo o jugoistoku Europe, o nekim konkretnim koracima, o fondovima EU-a, jedan od projekata koje predlažemo je da se ubrza obnova željezničke pruge Zagreb - Vinkovci - Tovarnik - Šid - Beograd", rekla je Kolinda.

13:05 Prva se obraća Kolinda. "Veseli me ovaj interes za naš današnji susret. Koristim prigodu pozdraviti predsjednika Vučića i zaželjeti mu dobrodošlicu."

"Nakon posljednje eskalacije odlučila sam prekinuti to što se događa oko nas i pozvati ga. Naša je obaveza kao predsjednika nalaziti se, razgovarati, nalaziti dodirne točke, rješavati ono što nas razdvaja i pronalaziti put u budućnost, sigurnost i blagostanje. Vezuje nas i zajednička odgovornost za jugoistok Europe.

Reći ću samo da smo otvorili mnoga pitanja. U mnogim se stvarima nismo složili, negdje smo se približili. Iznimno bitno je da smo se dogovorili da ćemo nastaviti razgovarati. Složili smo se o nekoliko otvorenih pitanja, da ona predstavljaju našu ljudsku, moralnu, etičku odgovornost prema građanima naših država, posebno prema obiteljima koje traže svoje sinove, članove svojih obitelji, da se pitanje nestalih riješi što je moguće prije. Ohrabruje me ta odgovornost i volja predsjednika Vučića da izravno razgovara s predstavnicima naših udruga".

13:00 Kreće obraćanje javnosti

12:15 Oko 12:30 predsjednici bi trebali izaći pred novinare.

12:00 Prosvjed je završio. Pogledajte izjavu Mostovog Bulja.

11:26 Povorka se s Trga uputila na Markov trg. Svi prilazi Markovom trgu su zatvoreni. Pratite ovdje!

11:10 Prosvjed na glavnom zagrebačkom Trgu je završio. Prosvjednici će ići dalje, ne zna se još gdje. >>> Više.

10:55 Kolinda i Vučić su se nakon fotografiranja povukli na razgovor.

10:45 Odsvirale su se himne, nakon toga je Vučić pozdravio Kolindinu gardu. "Mi smo garda hrvatska", odjekivalo je Pantovčakom.



10:38 Očekuje se dolazak Vučića.

10:15 Vučić je sletio oko 10 sati na zagrebački aerodrom i krenuo prema Pantovčaku.





10:08 Bojan Glavašević koji je protiv dolaska Vučića u Hrvatsku napisao je na Twitteru sljedeće:

Inače, KGK je fino zakuhala Plenkoviću. Em je pozvala Vučića a nije se konzultirala, em sad mora lomit kruh s Vučićem i Lintom, em ima prosvjed veterana i udovica pred Vladom, em Keleminec i ekipa prosvjeduju od SDSSa do ambasade Srbije. Luk nit' jeo nit' miris'o. #politikahr — Bojan Glavasevic (@bglavasevic) February 12, 2018

10:04 Prosvjednici imaju transparente protiv Kolinde: "Izdala si nas" je jedan od njih.

10:00 Prosvjed na Markovom trgu ipak se neće održati. Policija će prosvjednike zadržati na Trgu bana Jelačića. >>> Više.

9:20 Posljednje pripreme za dolazak Vučića. Indexov reporter Vojislav Mazzocco nalazi se na Pantovčaku.

9:00 Zagreb je okićen srpskim zastavama. >>> Više

8:53 Izbjegavajte rutu od Velike Gorice do Zagreba od 9:30 pa do 10:30. Sav promet bit će zatvoren dok će prolaziti kolona s Vučićem.

8:40 I Jadranka Kosor komentirala je dolazak Vučića.

Prvi put otkako sam na Twitteru, ponavljam svoj vlastiti tvit. Da ne promakne nadziračima. https://t.co/UGYgZxpDa4 — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) February 12, 2018

8:30 Na svom se Twitter profilu analitičar i profesor Dejan Jović osvrnuo na dolazak Vučića, podsjetivši na susret Josipovića i Tadića.

Ivo Josipović je Borisa Tadića dočekivao u daleko ležernijoj atmosferi. Preko 200 ljudi je pozvano u MUO (neki sasvim kritični prema obojici), gdje su svi imali direktan pristup dvojici predsjednika. Sad "sterilna zona" i na ulicama. Što se desilo u međuvremenu, na obje strane? — Dejan Jovic (@DejanFpzg) February 11, 2018

.....

Vučića je u posjet prije dva tjedna pozvala hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, sa željom da dvije države "nadiđu prijepore i događaje koji nas drže taocima prošlosti i time otvore novu stranicu u odnosima".



Do njihova susreta dolazi manje od dvije godine od sastanka u Srbiji u lipnju 2016. kada su potpisali tzv. Subotičku deklaraciju o unapređenju odnosa i rješavanju otvorenih pitanja između Srbije i Hrvatske.



No, svi krupni problemi koji su postojali tada i danas stoje na putu potpunoj normalizaciji odnosa dviju država, opterećenih teškim naslijeđem rata i raspada zajedničke države 1990-ih.



Najmoćniji čovjek Srbije trebao je u Zagreb doći krajem 2017., ali je posjet odgođen zbog nezadovoljstva službenog Zagreba što je u Beogradu podignut spomenik majoru JNA Milanu Tepiću koji je sudjelovao u napadima na Hrvatsku.



Vučić u Hrvatsku stiže u vrijeme eskalacije napetosti nakon nedavne srbijanske izložbe o ustaškom logoru Jasenovac u sjedištu UN-a u New Yorku, kao i zapaljive retorike srbijanskog ministra obrane Aleksandra Vulina i njegove vizije "ustaša koji Vučića čekaju u centru Zagreba".



Zbog najavljenih prosvjeda hrvatskih ratnih veterana protiv Vučića, srbijanski ministar policije Nebojša Stefanović nazvao je posjet "rizičnim" i sugerirao da bi mu sigurnost u Zagrebu mogla biti ugrožena.



No, njegov hrvatski kolega Davor Božinović uvjerava kako hrvatske institucije imaju veliko iskustvo u organizaciji međunarodnih skupova i dočeka stranih državnika te javnost može biti mirna.



Srbijanski će predsjednik u Zagrebu imati bogati program. Osim središnjeg susreta s Grabar-Kitarović na Pantovčaku, Vučić će pohoditi i Banske dvore, sabor, Hrvatsku gospodarsku komoru i Mitropoliju zagrebačko-ljubljansku. U utorak će obići lokalne Srbe u Vrginmostu.



Prema usuglašenom dnevnom redu, Grabar-Kitarović i Vučić razgovarat će o otkrivanju sudbine 1945 nestalih osoba, povratu kulturnog blaga opljačkanog u Hrvatskoj za vrijeme rata, suradnji u progonu osumnjičenih ratnih zločinaca, položaju manjina i neriješenoj granici.



"Bude li rezultat tog posjeta rasvjetljavanje sudbine i jednog našeg nestalog branitelja ili civila, smatrat ću ga uspješnim", kazala je Grabar-Kitarović prije dva tjedna.



"Često se ovakvi susreti nazivaju povijesnima, no mi smatramo da se radi o pozitivnom iskoraku. Hoće li biti povijesni ili ne, vidjet će se nakon posjeta", rekao je u petak izvor s Pantovčaka.



Jačanje gospodarskih odnosa i važnost suradnje Beograda i Zagreba za jugoistočnu Europu također će biti teme sastanka dvoje predsjednika te izaslanstava dviju država u kojima će biti nekoliko ministara i koordinatori za rješavanje otvorenih pitanja. Na Pantovčaku posebno ističu da će se razgovorima priključiti i predstavnici manjina te udruga nestalih.



Iz Vučićevog ureda poslali su raspored njegova posjeta Hrvatskoj.



Ponedjeljak



10:30 Ceremonija svečanog dočeka (Zgrada predsjednice Republike Hrvatske, Pantovčak 241)



10:45 Zajednička fotografija predsjednika Aleksandra Vučića i predsjednice Kolinde Grabar Kitarović i tête-à-tête susret dvoje predsjednika



11:45 Sastanak službenih delegacija Republike Srbije i Republike Hrvatske



12:30 Izjava za medije predsjednika Aleksandra Vučića i predsjednice Kolinde Grabar Kitarović



Dolazak predsjednika Aleksandra Vučića u Vladu Republike Hrvatske.



Tête-à-tête susret predsjednika Aleksandra Vučića i predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića



15:15 Sastanak predsjednika Aleksandra Vučića i predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića



16:00 Obraćanje predsjednika Aleksandra Vučića i predsjednice Kolinde Grabar Kitarović u Hrvatskoj gospodarskoj komori



16:45 Sastanak predsjednika Aleksandra Vučića i predsjednice Kolinde Grabar Kitarović s polaznicima Akademije SNV i predstavljanje projekta „Budućnost Srba u Hrvatskoj“ u Mitropoliji zagrebačko-ljubljanskoj



Utorak



Vrginmost - 10:00 Sastanak predsjednika Aleksandra Vučića sa stanovnicima Vrginmosta

Obilazak Osnovne škole "Gvozd" - Posjet obitelji u Vrginmostu



Zagreb - 16:00 Obraćanje predsjednika Aleksandra Vučića na Drugoj velikoj skupštini SNV i ZVO u dvorani Lisinski



