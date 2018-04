UŽIVO Pred saborom osvanule siluete ubijenih žena, koliko HDZ-ovaca će biti protiv svog šefa Plenkovića?

Foto: Miranda Cikotić/Pixsell, Hina

DANAS u 9:30 počela je sjednica sabora na kojoj prvo Plenković podnosi izvješća o sastancima Europskoga vijeća održanima u Bruxellesu 22. i 23. ožujka 2018.

Nakon njegovog izvješća uslijedit će glasanje o ratifikaciji Istanbulske konvencije i oporbenoj inicijativi za smjenu opoziva ministrice gospodarstva i potpredsjednice vlade Martine Dalić. Pretpostavlja se da će to biti oko podneva. Pitanje dana je koliko će HDZ-ovaca biti protiv Istanbulske i što će to značiti za Plenkovića. Prema našim informacijama najmanje 14 članova HDZ-a u moglo bo glasati protiv Istanbulske konvencije. Valja podsjetiti kako je klub HDZ-a već ostao bez zastupnika HRAST-a Hrvoja Zekanovića. HDZ-.ovi koji će vjerojatno okrenuti leđa svom šefu su: Stier, Tuđman, Brkić, Babić, Culej, Čelić, Škorić, Lucić, Kovač, Juričev Martinčev, Kliman, Lončar, Šipić, Mišić. No, premijer će imati većinu zahvaljujući oporbi.

Prije svega toga u saboru je konferenciju za novinare održati Stevo Culej. Tema njegove konferencije je: Napadi na vjerske osjećaje vjernika i Katoličku crkvu.

Tijek događaja:

11:00 Prema posljednjim informacijama glasanje je na rasporedu u podne. Prva točka glasanja bit će Istanbulska, posljednja peta - Dalić.

10:37 Pressica nezavisnih je u tijeku. Došao je i Bandić. Rekao je da bi on glasao protiv Istanbulske. No, nije htio odgovoriti na pitanje koliko će, od njih sedam, biti za, a koliko protiv. VIŠE OVDJE





10:20 "Zastupniče Panj, pardon Bulj...", započeo je Plenković. VIŠE OVDJE



10:08 Nakon Plenkovićevog izlaganja, zastupnici postavljaju pitanja. "Vlasnička struktura Agrokora ovisi o vjernovnicaim gdje je bivša uprava uzimala kredite. To nema veze ni sa Rafinerijom Bord ni sa energetskim sektorom. Pokazujemo da nemamo predrasude prema bilo kome, nije bitno jesu li Amerikanci ili Rusi", odgovorio je Plenković na Lovrinovićevo pitanje.

9:55 MOSTOV zastupnik i bivši ministar zaštite okoliša poslao je priopćenje koje je naslovio sa "Zašto ne mogu podržati ratifikaciju Istanbulske konvencije". VIŠE OVDJE

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

9:37 Započela je sjednica sabora. Plenković podnosi izvješće o sastancima Europskog vijeća. Njegovo izvješće pratite na snimci.

9:30 Održava se i sastanak Kluba HDZ-a.

9:15 Culej ima pressicu. "Sve ovo ima jedan cilj - vrijeđanje, napadanje, vrijeđanje crkve, branitelja. Pitanje je da li će se zaustaviti samo na vrijeđanju. Govorit ću o onima koji su cijeli svoj život posvetili borbi protiv hrvatskog bića.

Tko je taj zastupnik Beus Richembergh, koji svaki trenutak u saboru koristi za uvrede hrvatskih branitelja. Radi se o čovjeku, reliktu prošlosti, koji javno potiče na nasilje. Radi se o čovjeku koji je u bivšoj Jugoslaviji zdušno i vrijedno radio za UDBU." VIŠE OVDJE

9:10 Pred saborom su jutros osvanule siluete žena ubijenih u periodu od 2015. godine do lipnja 2016. godine

Tijek događaja iz sabora pratite na Indexu