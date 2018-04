UZNEMIRUJUĆA SNIMKA Deseci mrtvih i ranjenih u Kabulu, poginulo 8 novinara te glavni fotograf AFP-a

Screenshot: YouTube

NAJMANJE 29 osoba, među kojima i fotograf novinske agencije France-Presse te još osam drugih novinara, ubijeno je u dvostrukom samoubilačkom napadu u ponedjeljak u Kabulu.

Za napad je neposredno preuzela odgovornost Islamska država koja se u priopćenju okomila na "izdajice u redovima snaga sigurnosti i medija".

Prema najnovijim podacima ministarstva unutarnjih poslova u Kabulu, u dvostrukom napadu poginulo je najmanje 29 osoba, a 49 ih je ranjeno.

Ubojica je glumio da je fotoreporter

"Osam novinara i četiri policajca među ubijenim su osobama u te dvije eksplozije", istaknuo je glasnogovornik ministarstva Hajib Danish.

Shah Marai, glavni fotograf ureda France-Pressea u Kabulu, koji je došao na mjesto prve eksplozije, ubijen je u drugoj eksploziji do koje je došlo tridesetak minuta kasnije.

Prvi napad koji je izveo samoubojica na motoru dogodio se prije osam sati blizu ureda afganistanskih obavještajnih službi (NDS), priopćeno je iz ministarstva unutarnjih poslova.

#UPDATE Agence France-Presse's chief photographer in Kabul, Shah Marai, has been killed.

He died in a blast that was targeting a group of journalists who had rushed to the scene of a suicide attack in the Afghan capital pic.twitter.com/rOa4rg24x9