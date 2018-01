UZNEMIRUJUĆA SNIMKA Djevojčicu u Pakistanu silovali, zadavili i bacili u smeće, prosvjedi diljem zemlje

Foto: Hina

SEDMOGODIŠNJA Zainab silovana je i ubijena u središnjem Pakistanu i tijelo joj je bačeno na smetlište, a zločin je izazvao ogorčenost širom zemlje te nasilne prosvjede u tom području, u kojima je ubijeno dvoje ljudi.



Policija je pronašla tijelo na smetlištu u gradu Kasuru u pokrajini Punjabu u utorak, tjedan nakon što je djevojčica oteta, rekao je zapovjednik lokalne policije Zulfikar Ahmed.



Prema obdukciji, djevojčica je silovana pa zadavljena, dodao je.

"Svi slučajevi su slični, izgleda da je u pozadini poremećeni serijski ubojica"



U Kasuru je prošle godine bilo 12 sličnih slučajeva u kojima su djevojčice otete, silovane i ubijene, rekao je Ahmed.



"Svi slučajevi su slični ... izgleda da je u pozadini poremećeni serijski ubojica", rekao je glasnogovornik pokrajinske vlade navodeći saznanja iz početne istrage.



U 2015. Kasur se našao na naslovnicama kada su se pojavile stotine video snimaka zlostavljanja djece i policija je kasnije uhitila nekoliko članova mreže uključene u prodaju dječje pornografije na internetskim stranicama u Europi. Zbog novog zločina izbili su nasilni prosvjedi u kojima je u Kasuru ubijeno dvoje ljudi. Snimke na društvenim medijima prikazuju pucnjavu policije te ranjavanje prosvjednika.

Upozoravamo čitatelje da je sljedeća snimka uznemirujuća.

#Kasur: 'Don't shoot straight, hey, fire in the air', police officer yells at colleague as he keeps firing straight at the protesters.



Two died on Wednesday in Kasur while clashing with police during #JusticeForZainab protests pic.twitter.com/TaUCkQt1jv — Daily Times (@dailytimespak) January 10, 2018



Zadnji incident šokirao je naciju. Politički čelnici, aktivisti za ljudska prava, sportaši i umjetnici pozivaju vladu da zaštiti djecu i kazni počinitelje. Na internetu tisuće ljudi izražavaju svoju ogorčenost i šok te traže pravdu za Zainab.

I am heart broken, gutted and disgusted what sort of society we r living in😢😢😢😢 heart goes out to the parents... #JusticeForZainab pic.twitter.com/8eYLAMPPHf TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA January 10, 2018

#JusticeForZainab , Being a Father just can’t imagine the pain of Parents after this, condolences to her parents & Alarming situation to Society we r living in 🙏🏽🙏🏽🙏🏽, Govt should do Prompt action against the Culprit & give justice to ZAINAB , pic.twitter.com/f1a2Go0j3Y — Mohammad Hafeez (@MHafeez22) January 10, 2018



Stotine bijesnih prosvjednika pokušale su ući u urede lokalnih vlasti i policijskih postaja u tom području prije početka pogreba djevojčice.

Kamere snimile muškarca kako je odvodi

Nadzorne kamere su snimile muškarca kako odvodi djevojčicu pa se očekuje da zločinci uskoro budu pronađeni.

Find him!!! Do what it takes to find him and make an example out of him for Gods sake !! An example which scares anyone to even think about doing something like this again. @pid_gov @GovtOfPunjab #JusticeForZainab https://t.co/t0GTUo9AjT — Mahira Khan (@TheMahiraKhan) January 10, 2018