UZNEMIRUJUĆE FOTOGRAFIJE Monstrum u Kninu sjekirom psu razbio lubanju i izbio oko

AKTIVISTI udruge Berta-Kninske njuškice u šumi u Kninu pronašli su psa ranjenog sjekirom i odmah ga odveli veterinaru.



Pas je, srećom, preživio, no teško je ozljeđen. Veterinar je potvrdio da su rane nastale napadom sjekirom.





"Ovaj jadničak nekom više nije trebao pa je završio u šumi bez pola lubanje, bez oka i sav u ranama. No, poslje svega, on mirno leži na meni i ima povjerenja u ljude", kazala je za portal huknet čelnica kninske udruge Željana Milivojević."Sjekira nasreću nije došla do mozga. Hvala našem veterinaru koji je tu uvijek za nas. Ako tko može uplatiti da pokrijemo troškove liječenja, bili bi zahvalni. Kao što bi bili zahvalni i da netko donese konzervicu za ranjenog psa", dodala je.Pomoć za nesretnu životinju možete im uplatiti na račun: Erste banka UDRUGA BERTA HR9424020061100842703.

> Upozoravamo da u nastavku objavljujemo fotografije koje su uznemirujućeg sadržaja.